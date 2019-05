Gudrun fylder 100 år i dag - og hun er ikke noget særligt

- Så har vi prøvet det også.

Gudrun Pedersen fra Romalt tager det relativt roligt, at hun fredag er fyldt 100 år.

Gudrun er også en frisk og rørig kvinde, der selv laver mad og personligt sørger for at holde fnullermændene væk derhjemme.

To gange om måneden får hun en ekstra, kommunal hånd med rengøringen, men den hjælp er Gudrun ikke helt pjattet med.

- Det er ikke altid, de har gjort det ordentligt, og så gør jeg det selv bagefter. Jeg synes, jeg er for frisk til at få hjælp udefra. Vorherre bevares, lyder det fra Gudrun Pedersen.

Der er fredag pyntet op med flag foran Gudrun Petersens hjem.

Vi bliver nemlig ældre og ældre

Gudrun Pedersen blev født året efter, at 1. verdenskrig sluttede, og hun var 70 år, da Berlinmuren faldt.

Selvom 100 er rigtig mange år at have levet i, er en kvinde som Gudrun ikke så sjælden, som hun har været.

De forgangne ti år er antallet af personer over 100 år steget med 36 procent, så der i dag er 1100 danskere med mere end et århundrede på bagen. De fleste af dem er - naturligvis, fristes man til at sige - kvinder.

Det kan godt være, at Gudrun helst vil ordne alting selv, men fredag den 3. maj 2019 skal hun slappe af. Det er en ordre fra familien.

- Jeg må slet ingenting i dag, siger Gudrun Pedersen.

Gudrun Pedersen fejrer i øvrigt sin fødselsdag her til aften med nære venner og familie på Auning Kro.