Giftlinjen efter dobbelt dødsfald: - Vi ser ugentligt unge misbruge lægemidler

Da to unge i Silkeborg i weekenden - angiveligt - eksperimenterede med stærke, smertestillende piller, var de ikke alene. Giftlinjen får ugentligt henvendelser fra unge - nogle helt ned til 13 år - der har indtaget medicin eller stoffer.

Det oplyser Giftlinjen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Med receptpligtig medicin ser vi, at der bliver eksperimenteret. Det gør der også blandt yngre mennesker, fordi det skulle have en eller anden ruseffekt. Det er alt fra ADHD-medicin og så til de der stærke, smertestillende midler, siger Søren Bøgevig, der er overlæge ved Klinisk farmakologisk afdeling og tilknyttet Giftlinjen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lørdag aften blev to unge mænd fra Silkeborg fundet døde i et værelse. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi har de to unge mænd formentligt eksperimenteret med midlet Doltard 30 mg.

Et medicinpræparat, der er receptpligtigt, og derfor kræver faglig vejledning for at indtage det korrekt.

Og netop brugen af receptpligtige medicinpræparater som rusmiddel ses altså ofte, hvis man spørger Giftlinjen. Selvom det stadig oftest er alment kendte rusmidler såsom kokain og amfetamin, der bliver ringet ind om, så hører de også om flere og flere tilfælde med brug stærke medicinpræparater.

Giftlinjen oplever desuden, at indtagelse af rusmidler ikke længere er noget, der kun foregår til fester i weekenden.

- Det er klassisk opkald, der foregår om aftenen og nattetimerne, særligt koncentreret om weekenderne, men det kan ske på alle ugens dage, at der er nogen, der eksperimenterer med stoffer, siger Søren Bøgevig.

Overlæge: 'Hold jer væk'

Den opfattelse deler overlæge Ole Mølgaard fra Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Her ser de også, at lægemidler bliver misbrugt.

- Der er rigtig mange, der misbruger forskellige stoffer. Man skal holde sig langt væk fra lægemidler, hvis man ikke har forstand på det. Man skal tage de doser, de er ordineret i, eller bliver det farligt, siger Ole Mølgaard.

I sagen fra Silkeborg var det stoffet Doltard. Et potent, smertestillende stof, som er livsfarligt i de forkerte hænder.

- Det er et smertestillende stof, der bruges til patienter, der har stærke smerter gennem længere tid, fortæller ledende overlæge i akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital Ole Mølgaard og fortsætter:

- Det er et præparat, der adskiller sig fra meget andet ved at være et depotpræparat, der tager sin tid til at blive optaget i kroppen.

Aldrig 100 procent sikkert

Hos Giftlinjen oplyser de, at man aldrig kan vide sig 100 procent sikker på, hvilke rusmidler, der er tale om, når borgere ringer ind til dem. Men med smertestillende præparater er der særlige symptomer, der skiller sig ud.

- Ved receptpligtig medicin og medicin af en smertestillende type, så er symptombilledet relativt udtalt. Så hvis personer holder op med at trække vejret eller er svært bevidsthedspåvirket, pupillerne er små og tilsvarende, så er det sandsynligt, at det er den smertestillende stofgruppe, der er tale om.

Advarsel efter formodet narkodødsfald i Silkeborg:

Til trods for, at Doltard 30 mg er receptpligtig, så mener Midt-. og Vestjyllands Politi, at det er relativt nemt at anskaffe sig uden et besøg hos lægen.

- Men de unge finder jo hurtigt ud af at købe sådan noget på nettet, siger vagtchef Jan Nørum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Og samme formodning har overlæge Ole Mølgaard.

- Jeg ved ikke, hvor de får præparaterne fra, men jeg tror, at en hel del af det, bliver købt ind over nettet.

Ole Mølgaard fra akutafdelingen har en helt klar opfordring til unge mennesker, der kan ske at komme i kontakt med stoffer eller lægemidler.

- Hold jer fra stoffer og have respekt for lægemidler. Nogle af stofferne er så stærke, at de kan give alvorlige bivirkninger, siger han.

