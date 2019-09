Frontalt sammenstød på motortrafikvej - mand hastet til Skejby

Motortrafikvejen på Djursland var mandag morgen scene for et frontalt sammenstød mellem to biler.

Uheldet skete nær Hornslet, og ifølge Østjyllands Politi var tre personer involveret i uheldet.

- Vi ved endnu ikke, hvordan uheldet er sket. Det er muligt, at den ene bil er snurret rundt. På en eller anden måde er den i hvert fald endt med fronten mod kørselsretningen, hvor den bliver ramt af den anden bil, siger kommunikationsmedarbejder Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi er mandag formiddag fortsat ved undersøge forholdene omkring uheldet. Foto: Per Øxenholt Øxenholt foto

Kraftigt skadet bil

Der var to personer i den ene bil, hvoraf den ene efter uheldet blev kørt til tjek på Regionshospitalet Randers.

Føreren af den anden bil blev hastet til Aarhus Universitetshospital, Skejby.

De to mænd, der blev kørt på hospitalet, er en henholdsvis 37-årig og 61-årig mand.

Billedmateriale fra stedet viser, at en af de to biler er blevet kraftigt skadet ved uheldet.

Ifølge Østjyllands Politi er ingen af de involverede i uheldet kommet alvorligt til skade.

Uheldet blev anmeldt til politiet kørt før klokken 7 mandag morgen.

