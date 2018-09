Forening imod havneudvidelse: - Total ændring af hele Aarhus

Foreningen Bevar Aarhusbugten sætter alt ind mod den nye havneudvidelse af Aarhus Havn.

- Det er ikke bare en ny bænk, man placerer inde i Mindeparken. Det er en diametral ændring af hele Aarhus, mener Martin Klode, som er talsmand for Bevar Aarhusbugten.

De er imod en udvidelse af Østhavnen, som vil blive dobbelt så stor. Nemlig 140 hektar som svarer til næsten 200 fodboldbaner.

Det her er så stort og voldsomt, at der bliver man nødt til at gå mere grundig til værks inden, at man sætter sådan noget her i søen. Martin Klode, talsmand, Bevar Aarhusbugten

- Det her er så stort og voldsomt, at der bliver man nødt til at gå mere grundig til værks, inden man sætter sådan noget her i søen, siger Martin Klode.

00:08 VIDEO: Foreningen Bevar Aarhusbugten kæmpede først mod beskyttelse af det grønne område ved Tangkrogen. Og nu er de imod en udvidelse af Østhavnen, som skal laves dobbelt så stor over de kommende 40 år. Luk video

Positivt for Aarhus

Onsdag kan byrådet sætte gang i processen med de første undersøgelser. De skal med udgangspunkt i en VVM-undersøgelse diskutere, hvordan Aarhus Havn skal udvikle sig.

- Man skal finde ud af, om behovet er der. Hvis behovet ikke er der, skal man jo ikke bruge 10 millioner kroner på, at lave en VVM-undersøgelse. Og jeg tror simpelthen ikke, at behovet er der, fortæller Martin Klode.

VVM-undersøgelse VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.



Det er en redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø.

Kilde: Erhvervsstyrelsen Kilde: Erhvervsstyrelsen

Ango Winther (S), sidder i teknisk udvalg, og han skal dermed være med til at behandle sagen om udvidelsen af Aarhus Havn. Han mener ikke, at det er et spørgsmål, om havnen skal udvides.

- Det er mere et spørgsmål, om hvordan havnen skal udvides. Det er et spørgsmål, om hvordan den får lov til at udvikle sig. Jeg tror ikke, at der er et byråd eller virksomheder, der vil sige nej til Aarhus Havn skal have lov til at udvide.

Læs også Beredskab kræver handling efter dødsbrand på plejehjem

Han ser det som noget positivt, at Aarhus Havn er vokset, og at de nu har brug for at udvide.

- Det er en erhvervsvirksomhed, som vi har haft i mange år. Den er i udvikling, og den har behov for mere plads. Det er en positiv historie, og den vil jeg gerne være med til at arbejde på, siger Ango Winther (S).

Aarhus Havn er en erhvervsvirksomhed. Der er tale om, at havnen skal udvides, men det er der protester imod.

Plads til at diskutere havnens udvidelse

Ifølge ham vil der være plads til at diskutere, hvilken plan der skal lægges for Aarhus Havn.

Jeg håber, at vi skal gennemføre en af planerne. Det tror jeg, at vi bliver nødt til for at tilgodese havnens behov. Ango Winther (S), teknisk udvalg, Aarhus Kommune

- Der kommer en VVM-redegørelse, hvor der er tre alternativer, som bliver vurderet. Der bliver masser af tid til at tage diskussioner om, hvad for en plan vi skal gennemføre, hvis vi skal gennemføre nogen af dem, siger han og fortsætter:

- Jeg håber, at vi skal gennemføre en af planerne. Det tror jeg, at vi bliver nødt til for at tilgodese havnens behov.

Men foreningen Bevar Aarhusbugten giver ikke så let op.

- Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan inden for lovens rammer for gøre opmærksom på, at det her ikke er i orden, fortæller Martin Klode.

Læs også Bodega-Bente efter hærværksamok: Politikerne skal lette røven