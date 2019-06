Forældre jubler over aftale om minimumsnormeringer: - Vi har vundet første halvleg

De seneste år har budt på fortællinger om overfyldte daginstitutioner med pressede pædagoger, og det har fået forældre til at råbe op og demonstrere for minimumsnormeringer.

Nu lader det til, at deres bøn er blevet hørt.

Tirsdag indgik de fire partier i rød blok nemlig en aftale om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Én af de omkring 100.000 forældre, der har været på gaden og demonstrere for minimumsnormeringer, er Mette Lejel. Hun har to børn, der går i kommunale daginstitutioner i Randers, og var også medarrangør af demonstrationen i Randers, hvor 600-700 mødte op.

- Det er så dejligt, at vi er blevet hørt, og at forældre kan være med til at sætte noget på dagsordenen. Det, synes jeg, er stort. Det at vi er så mange, der står sammen, og det så lykkes, siger Mette Lejel til TV2 ØSTJYLLAND.

I løbet af april stablede Århus Forældreorganisation også en demonstration på benene, og her er de også glade for, at deres kamp har givet pote.

- I dag er jo en historisk dag. Vi har kæmpet for det her i årevis, så det er en stor lettelse og en kæmpe sejr. Vi ved jo endnu ikke, hvordan normeringerne bliver, og det skal sikres, at kompetencer og ledelse følger med, men vi er optimister i dag. Ja, og viser det sig ikke at være godt nok, ja så fortsætter vi, indtil vi er tilfredse. Sådan vil det være, siger Anne Ernst Grøndal fra Aarhus Forældreorganisation i en pressemeddelelse.

Et stykke vej endnu

Selvom Mette Lejel og mange andre forældre er glade for meldingen om en aftale fra den nye regering, har de endnu ikke armene helt oppe over hovedet.

Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten er nemlig ikke blevet enige om finansiereingen eller om, hvor mange pædagoger der skal være i daginstitutionerne i forhold til antallet af børn.

- Jeg føler, vi har vundet første halvleg, men der er et godt stykke vej endnu, før sejren er hevet helt hjem. Men det er helt klart et positivt første skridt på vejen, siger Mette Lejel.

Hvornår minimumsnormeringerne vil blive indført er også uklart. Ifølge Mette Frederiksen skal de være fuldt indfaset i 2025, og det er ikke godt nok, lyder det fra Mette Lejel.

- Vi forældre mener, at der er et akutbehov, og der håber vi, at regeringen vil gøre noget med det samme. Vi er godt klar over, at det ikke sker på én dag, men vi kan ikke vente til 2025, siger Mette Lejel.

Der kommer dog til at gå lidt tid endnu. Den nye regering vil nemlig først indlede arbejdet ved de kommende forhandlinger med kommunerne, hvor de skal forhandle om næste års økonomi.