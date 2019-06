Foo Fighters begejstrer anmeldere: "Rockhelt amok i Horsens"

20.000 koncertgæster og tre anmeldere kan ikke tage fejl.

Rockbandet Foo Fighters leverede varen, da Dave Grohl og co. tirsdag aften gav koncert i Fængslet i Horsens.

Det mener flere anmeldere, hvoraf flere dog også kunne have undværet en del af det, de betegner som "gøgl" under koncerten.

Mest begejstret for koncerten er Jakob Hedegaard-Høgh fra Horsens Folkeblad.

"Med en over to timer lang demonstration af, hvor vidt man kan drive det med energi, nærvær, show og "fucking" musikalitet, blev koncerten (...) det ekstravaganza, der lå i koncertmagerne Horsens & Friends løfte om et besøg af et af verdens største rockbands, skriver han.

Jakob Hedegaard-Høgh takker for "fucking musikalitet" med fem ud af seks mulige stjerner.

50-årige David Grohl kæmpede sig til en sejr med energi og humor, mener anmeldere. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Uimodståelig forsanger

Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo ligger sjældent fingre imellem, når han dissekerer koncerter, men også han var begejstret for koncerten i Fængslet.

"Cirkusrockerne var på slap line, men klovnen i front var skide sjov, og der var smæk for skillingerne og underholdning for hele familien, da Foo Fighters var D-A-D på amerikansk", skriver Thomas Treo.

Han kalder forsanger David Grohl for "uimodståelig" og kvitterer med fire stjerner ud af seks mulige.

Dansk opvarmning var bedst

Færre roser kommer der fra Jyllands-Postens anmelder, Kasper Schütt-Jensen.

"Publikumsinddragelse er godt, men hvor havde det været rart med mindre gøgl, færre afbrydelser og - ikke mindst - færre trommesoli.", skriver han i sin anmeldelse.

Jyllands-Postens Kasper Schütt-Jensen foretrak danske The Minds Of 99 med forsanger Niels Brandt fremfor Foo Fighters. "Foo Fighters kunne underholde, men rent musikalsk var The Minds Of 99 det amerikanske hovednavn klart overlegent", skriver anmelderen. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Selvom Kasper Schütt-Jensen mener, at opvarmningsbandet, danske "The Minds Of 99" gjorde det bedre end det amerikanske hovednavn, får Foo Fighters-koncerten alligevel fire ud af seks mulige stjerner.

"Hårdtarbejdende Foo Fighters var bedst, når bandet lod guitarerne tale", opsummerer Jyllands-Postens anmelder.

Det sker jævnligt, for ikke at sige meget ofte, at koncertgængere og anmeldere har en noget forskellig koncertoplevelse.

Det skulle derfor ikke undre denne skribent, hvis mange af tirsdagens koncertgængere er helt oppe på seks ud af seks mulige stjerner efter Foo Fighters-koncerten i Fængslet.