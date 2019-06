Fond donerer millioner til østjysk festival

Der var store smil og mindst lige så store krammere på scenen til Northside Festival fredag eftermiddag.

Karen Salling, der er næstformand i Salling Fondene, gik på scenen sammen med blandt andre kulturrådmand i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad og borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, for at bringe en glædelig nyhed til publikum.

Salling Fondene har valgt at donere intet mindre end 11 millioner kroner til Northside festival.

Pengene skal bruge på en ny festivalplads. Det er nemlig planen, at den aarhusianske festival i 2021 skal flytte ud af Ådalen og et par kilometer sydpå til området ved Eskelunden i Viby.

Eskelunden er hele 500.000 kvadrameter stort, og det betyder, at festivalen vil få mere plads at boltre sig på. Derfor har Northside store ambitioner for sit nye hjem.

Og det er altså de ambitioner, Salling Fondene nu vil hjælpe med at indfri.

- Northside har etableret sig som en stærk og betydningsfuld festival, der samler mennesker fra hele landet og forbedrer hverdagen, og det er jo præcis det, Salling Fondene støtter, siger Karen Salling til TV2 ØSTJYLLAND.

Det nye område ved Eskelunden kommer ikke kun de op til 40.000 gæster på Northside festival til gode. Det er meningen, at det skal blive til en grøn bypark og koncertplads, der kan bruges hele året rundt.

- Det er mit indtryk, at det bliver godt for hele byen, siger John Fogde, der er talsmand for Northside.

- Når det er noget, der kommer både familier, studerende, motionister og naturinteresserede til gode, så er det noget, vi meget gerne vil bakke op om, lyder det fra næstformand i Salling Fondene, Karen Salling.

Projektet med etableringen af den nye bypark og koncertplads kommer samlet set til at koste omkring 40 millioner kroner.

- De her penge kommer til at gå rigtigt langt i forhold til Eskelund-projektet, hvor vi om to år skal have vores bopæl. Men Eskelunden er jo også tænkt som et naturprojekt i Aarhus, så mit indtryk er, at det bliver godt for hele byen, siger talsmand for Northside, John Fogde, der kalder checken fra Salling Fondene for en "herlig overraskelse".

Publikum på Northside Festival i Aarhus var de første, der fik at vide, at festivalen havde fået en stor donation fra Salling Fondene.