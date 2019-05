Folketingsvalget er udskrevet: Her er de østjyske reaktioner

Med blå balloner, valgfoldere og løfter stod folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) som den første politiker på rådhustorvet i Randers kort tid efter, at valget blev udskrevet i dag, tirsdag.

Han er helt klar til valgkamp, men var alligevel noget overrasket over, at valget kom nu.

- Jeg kan med ærlighed sige, at jeg ikke vidste noget om det her. Jeg fik en sms om, at Lars Løkke Rasmussen pludselig var nede i salen, og så vidste jeg godt, hvordan det gik, siger Michael Aastrup Jensen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Aastrup Jensen var tilfældigt i Randers, som hører til den valgkreds, han opstiller i, da Lars Løkke Rasmussen trykkede på valgknappen.

Derfor var han hurtigt nede i Randers midtby for at begynde valgkampen.

Michael Aastrup ser nu frem til den kommende valgkamp. Hvor han spår, at der kommer til at være kamp om tvivlerne.

- Valget er for os ligesom juleaften kombineret med en eksamen samtidig. Det er sjovt og spændende, og vi kommer ud og kæmper for det, vi tror på 24 timer i døgnet, siger Michael Aastrup Jensen.

Enhedslisten er klar

Den yngste kandidat for Enhedslisten i Østjylland er 30-årige Anne Hegelund. Her til eftermiddag stod hun klar på Strøget i Aarhus.

Hun vil gå ind i valgkampen med fokus på de unge i Østjylland.

- Vi har jo allerede været igang med valgkampen længe, men nu er vi rigtig klar til at gå i gang. Vi starter med at besøge de mange uddannelsessteder her i Østjylland, siger Anne Hegelund, der er folketingskandidat for Enhedslisten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Enhedslisten vil gerne have fat i de unge mennesker, inden de går på læseferie.

- Vi skal tidligt op hver morgen, så vi kan komme ud og stå på uddannelsesstederne og sige godmorgen til alle, der kommer med bussen, siger Anne Hegelund.

Spidskandidat i Aarhus

Det Konservative Folkepartis spidskandidat i Aarhus, Mona Juul, stod her til eftermiddag klar ved Aarhus Banegård for at markere den kommende valgkamp.

Hun ser frem til at skulle ud og møde sine kommende vælgere de næste fire uger.

- Min køreplan de næste par uger er stram, så det bliver rigtig godt, siger Mona Juul, der er spidskandidat i Aarhus for Det Konservative Folkeparti, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er første gang, at Mona Juul stiller op til Folketinget. Derfor er hun også spændt på, hvad der kommer til at ske de kommende fire uger.

- Alt er godt. Jeg glæder mig, og tænker bare, at de fire uger kan 'bring it on'. Jeg er klar uanset hvad, siger Mona Juul.

Artiklen bliver løbende opdateret med flere reaktioner fra østjyske politikere.