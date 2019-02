Et stort uhyre og en kvinde begynder at tage form på væggen i et kontorlandskab i Skanderborg.

Her har it-virksomheden Zitcom hyret en billedkunstner til at skabe et mere æstetisk arbejdsmiljø.

Ifølge Dansk Erhverv er flere virksomheder som Zitcom begyndt at investere i kunst til arbejdspladsen, da det at arbejde i flotte omgivelser har positive effekter på medarbejderne.

- Vi har indset, hvor vigtigt det er at skabe et godt arbejdsmiljø for vores ansatte, siger HR-chef i Zitcom, Bo Brandt Cramer.

Zitcom har valgt billedkunstner Stine Hvid, som selv mærker efterspørgslen fra virksomhederne.

- Jeg synes helt klart, at jeg kan mærke, at der er en tendens i tiden, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Også udlejning af malerier fra Midtjysk Kunst Center til arbejdspladser er steget fra 40 til 240 udlejningsaftaler på seks år.

Stine Hvid har de sidste ti dage arbejdet med forskellige temaer i forskellige lokaler hos Zitcom.

Smitter af på kunderne

Ud over at påvirke medarbejderne positivt, tror Bo Brandt Cramer også, at det i sidste ende kan have en indflydelse på kunderne.

- Hvis vores medarbejdere trives, så performer de bedre. Vi tror også på, at det har en afsmittende effekt på vores kunder. Om det direkte kan aflæses på bundlinjen ved jeg ikke, men alle de her tiltag har helt sikkert en positiv effekt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

På syv forskellige vægge har billedkunster Stine Hvid udfoldet sine kreative evner med forskellige farver, motiver og temaer.

- Det har været super spændende, og jeg har været rigtig glad for at arbejde med Zitcom, siger hun.

