Fik tæsk for at dytte af vanvidsbilist - politi søger vidner

En 34-årig mand blev torsdag eftermiddag overfaldet med knytnæveslag, ligesom en mand tog halsgreb på ham, mens den 34-årige sad i sin bil.

Hvorfor?

Den 34-årige mand havde tilladt sig at dytte af en bilist, der lavede en hasarderet overhaling venstre om, mens den 34-årige var i færd med at svinge til venstre ad Trige Centervej.

Læs også Mor blandede sig i børns slåskamp - nu er hun sigtet for vold

Flåede bildør op

Da bilisten hørte dyttet, vendte han rundt og kørte ind foran mandens bil, så han blev nødt til at standse bilen.

To mænd steg ud af bilen og gik hen til den 34-åriges bil, hvor de flåede døren op. De var ifølge den 34-årige aggressive og meget utilfredse med, at han havde dyttet af dem.

Efter lidt diskussion overfaldt mændene ham med flere knytnæveslag, og den ene tog halsgreb på ham.

Læs også Femårige Emil kørt ned - nu har flugtcyklisten meldt sig selv

Herefter stak de af fra stedet, og den 34-årige mand fik kontaktet politiet.

Den 34-årige nåede inden at tage nogle fotos af mændene og deres bil. Disse fotos skal Østjyllands Politi nu undersøge nærmere.

Det var her på Trige Centervej, at den 34-årige mand blev overfaldet.

Politi søger vidner

Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra folk, der har set episoden. Overfaldet blev meldt til politiet lige omkring klokken 16 torsdag eftermiddag.

- Vi vil rigtig gerne have fat i de her gerningsmænd, fordi det ifølge manden forklaringer virker som et meget groft overfald, siger kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hype om legetøj får konsekvenser - udlevering stopper før tid

Den 34-årige mand har fået nogle mindre skader og er "selvfølgelig rystet over episoden", lyder det fra kommunikationsmedarbejder Jakob Christensen.

Har du set overfaldet, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.