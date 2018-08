Farlig sejlads ved Aarhus Havn: Syv personer sigtet

Østjyllands Politi har flere betjente på vandet under VM i Sejlads, som er skudt i gang i dag.

Det har indtil videre også resulteret i, at hele syv personer er blevet sigtet for at sejle for hurtigt ved Aarhus Havn.

- Vi har nogen, der ikke helt kan finde ud af reglerne derude, og vi skulle gerne have alle sikkert igennem det, siger Lars Bro, der er operationel planlægger for Østjyllands Politi.

Når man ligger i en lille jolle, så er det en frygtelig oplevelse, fordi man er afmægtig. Jens Erik Hansen, formand, Aarhus Sejlklub

Det er Østjyllands maritime betjente, som sikrer, at alle regler overholdes i og omkring Aarhus Havn i forbindelse med VM i sejlads.

- Vi er med for at støtte op omkring sikkerheden ved det her arrangement, siger Lars Bro til TV2 ØSTJYLLAND.

Seks sejlere i speedbåd og en enkelt på vandscooter er siden tirsdag blevet sigtet for at sejle ”planende” inden for den 300 meter zone fra kyst eller havnekant, hvor det er forbudt at sejle så stærkt.

01:39 VIDEO: Hør om politiets rolle og oplevelser på vandet ved Aarhus. Luk video

- Der er rigtig mange, som ikke har forstået, at det også gælder hele vejen rundt om Aarhus, siger Lars Bro, der på havnekajen i dag får endnu en melding om, at politiet har været ude hos en speedbåd, som 160 meter ud for Moesgaard har sejlet alt for stærkt.

Den lokale roklub oplever farlige situationer

Hos Aarhus Sejlklub oplever de farlige situationer med jetski i høj fart. Særligt de helt unge sejlere oplever farlige situationer tæt på kysten.

Læs også Stor stigning i antallet af passagerer hos Aarhus Lufthavn

- De oplever inden for en zone meget tæt på land, at jetski kommer sejlende forbi dem i meget hurtig fart, siger Jens Erik Hansen, der er formand i Aarhus Sejlklub og fortsætter:

- Når man ligger i en lille jolle, så er det en frygtelig oplevelse, fordi man er afmægtig.

01:16 VIDEO: Aarhus Sejlklub oplever ofte, at jetski kommer og skaber farlige situationer. Luk video

Han håber, at der bliver gjort noget ved problemet.

- Jeg synes, at det er en skam. Jeg tror, at man bliver nødt til at oplyse og have politi ude for at se, hvad der foregår, siger Jens Erik Hansen.

Læs også VM skudt i gang: Første dansker er på vandet

Det kan ende katastrofalt

Det er før set, at for høj fart tæt på kyst og havn kan have katastrofale konsekvenser. I maj 2017 blev to amerikanske udvekslingsstuderende dræbt af en vandscooter i høj fart i Københavns Havn.

Lars Bro koordinerer operationer fra land.

Men selv når bådene er langt fra farlige situationer, så kan overtrædelser af reglerne medføre gener.

- Det giver en hel masse gener for andre sejlende og badende, når en hækbølge kommer, siger Lars Bro.