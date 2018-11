Et af byens ældste pizzeriaer får sur smiley for fedt på væggene

Det kniber med rengøringen hos det kendte pizzeria Casa Mia på Trøjborg i Aarhus. Ved det seneste besøg fra Fødevarestyrelsen den 22. oktober endte det med, at restauranten fik en sur smiley og en bøde på 5000 kroner.

Det fremgår af den kontrolrapport, som styrelsen har lavet efter besøget.

- På fryseren i kælderen på lageret er der gamle produktionsrester på lågen, og der er skimmel-lignende plamager indvendig på gummilisten ved håndtaget, står der i rapporten.

- I produktionsrummet i kælderen er der kager af produktrester på hylder, hvor der opbevares olie. I kølerummet er der fedt på væggene og skimmel-lignende plamager på loftet, lyder det videre.

Casa Mia Pizza ligger på Tordenskjoldsgade på Trøjborg i Aarhus N. Foto: Google Maps

Muligvis en forglemmelse

Casa Mia Pizza, som med sin start i 1988 selv kalder sig et af byens ældste pizzeriaer, havde også besøg af Fødevarestyrelsen den 27. september, hvor mangelfuld rengøring ligeledes blev påpeget.

Det var så altså ikke bragt i orden, da styrelsens kontrollanter kom på genbesøg cirka en måned senere.

Restauranten erkendte dagen efter det seneste besøg, at der ikke var gjort ordentlig rent.

- Det var tydeligt, at der ikke var rent. Vi ved ikke, hvorfor der ikke var gjort rent i går. Måske havde de (ansatte, red.) glemt fryseren i rengøringsplanen, var stedets bemærkninger til Fødevarestyrelsen.

Strammer op på rengøringen

Forpagter af Casa Mia Pizza, Thomas Iversen, lover nu over for TV2 ØSTJYLLAND, at der kommer mere fokus på rengøringen fremover.

Vi har taget kritikken fra Fødevarestyrelsen til efterretning og har rettet op. Der bliver strammet op på rengøringen nu. Thomas Iversen, Forpagter af Casa Mia Pizza

- Vi har taget kritikken fra Fødevarestyrelsen til efterretning og har rettet op. Der bliver strammet op på rengøringen nu, siger han fortsætter:

- Vi er utrolig kede af, at rengøringen ikke var god nok, men er samtidig glade for, at vores fødevarehåndtering og generelle hygiejne blev godkendt.

Thomas Iversen håber på, at alting er i orden, når Fødevarestyrelsen inden længe kommer på genbesøg.

Kommer på besøg igen

Under kontrollen i september blev det også indskærpet over for Casa Mia Pizza, at det var uhensigtsmæssigt med et arbejdsbord i rå træ, da det er absorberende og ikke vaskbart. Det havde stedet fået styr på i oktober.

- Det gamle træbord er kasseret, og der er sat en plade op i rustfri stål, lyder det i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Inden for den næste måned kommer styrelsen på genbesøg for at kontrollere, at rengøringen er blevet bedre og er kommet op på det niveau, der kræves, for at spisestedet igen kan få en glad smiley.

Indtil da er det Casa Mia Pizza, der skal betale for besøgene.