Er handymanden fortid? Kursus lærer kvinder at skrue

Der bliver hængt billeder op, skruet skruer i væggen og hamret søm i.

Men der er ingen mænd til stede. For selvom de traditionelle kønsroller lægger op til, at manden klarer håndværksopgaverne i hjemmet, så er det mandlige køn ikke en del af torsdagens arrangement i Hjortshøj.

For her skal kvinderne lære at hamre et søm i en træliste og samle en reol, så de kan konkurrere med den klassiske handymand i hjemmet.

Jeg plejer at have min mand til at gøre det hele. Judith Nielsen, kursusdeltager

Det fortæller initiativtageren, Jeanne Maria Fjorback.

- Jeg har fundet ud af, at massevis af kvinder gerne vil lære at hænge deres egne lamper op, fikse et møbel eller ordne et blandingsbatteri, der drypper lidt. Derfor har jeg lavet kurset her, så de kan blive hjulpet godt på vej. Og indtil videre er det en stor succes, siger hun.

Hvordan bruger man sådan en?

For mange af kursusdeltagerne er det en helt ny verden, de træder ind i.

Det fortæller Judith Nielsen fra Aarhus, som er med på torsdagens handywomen-skole.

- Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg bruger den. Jeg plejer at have min mand til at gøre det hele, siger hun og griner, da hun får borremaskinen i hånden.

Og samme undrende blik får afisoleringstangen, da den kommer i hånden på deltagerne.

- Er det en sømpistol? Ja, det må det være, siger kursusdeltageren Gitte Ustrup.

Håndværkerne føler sig ikke truet

I byggemarkedet bliver det taget med et smil af de østjyske håndværkere, da de bliver fortalt om kursets formål.

- Det lyder rigtig hyggeligt. Så kan det også være, at vi kan få lidt konkurrence, siger håndværkeren Michael Holm fra Ingerslev.

Men fælles for alle håndværkerne er, at de bakker op om projektet. For i virkeligheden er det bare sejt, at kvinderne kaster sig ud i de praktiske projekter med at bore og skrue.

Det siger håndværkeren Kasper Spliid fra Ingerslev.

- Man lærer af sine fejl, og det er kun på den måde, at det ender godt.