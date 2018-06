Efterskolernes tudedag: Se den rørende afsked

For de fleste skoleelever er startskuddet på sommerferien en dag med store smil, som man ser frem til længe. Men den selv samme dag kaldes Store Tudedag på landets efterskoler.

- Det har været ens hjem de sidste 10 måneder, og nu er det bare tomt og forladt. Det er virkelig ikke sjovt, siger Johanne Fuglsang Petersen, der netop har afsluttet sit efterskoleår.

Man føler, man har været her meget mere end et år, og alligevel er det hele bare gået så stærkt. Casper Büchert Bremmelgaard, nu tidligere efterskoleelev

På Elbæk Efterskole var forældrene i dag mødt op for at hente deres børn. Og på skolen levede tudedagen op til sit ry.

- Vi har nydt hvert eneste sekund det sidste døgn. Vi har ikke sovet overhovedet, siger Johanne Fuglsang Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom eleverne var igennem en følelsesmæssig rutchebanetur, så fandt de overskuddet til at gennemgøre en sidste gymnastikopvisning.

Men som Gandalf den Grå engang sagde til Frodo, er det ikke alle tårer, der kommer af det onde.

- Hos os siger vi, det er en festdag, fordi de afslutter et veloverstået efterskoleår med alt, hvad det har bragt med sig, siger Annette Støchel, der er en af forstanderne på Elbæk Efterskole

Festdag eller ej – det er en dag, hvor de unge mennesker siger farvel til det sted, der det sidste års tid har været rammen for deres oplevelser med en masse mennesker, de har gået ganske tæt op ad. Og det gælder også skolens personale.

- Det er også en lidt vemodig dag, selvfølgelig. Det er nogle unge mennesker, der kommer ind under huden på en, og man er da ked af, at de skal herfra, men man er også stolt over, at man sender sådan nogle dejlige unge mennesker ud i verden, siger Annette Støchel.

Bevægelse i centrum

Elbæk Efterskole kalder sig en boglig sportsefterskole med bevægelse i centrum. Og bevægede var eleverne, da der skulle tages afsked.

- Det er en hård dag. Det er en tom fornemmelse, at man har været omgivet af så mange mennesker i så lang tid, og så er det bare lige pludselig slut, siger Casper Büchert Bremmelgaard, der har nydt det sidste år som efterskoleelev.

Efter et år med boldspil, springgymnastik, musik og dans er der altså intet tilbage udover minder og venskaber.

- Der er simpelthen så mange oplevelser på sådan et år. Man føler, man har været her meget mere end et år, og alligevel er det hele bare gået så stærkt, siger Casper Büchert Bremmelgaard.

I det netop afsluttede skoleår startede 28.800 elever på efterskole. Det er ny rekord i efterskolernes historie.