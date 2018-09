Efterskole lever som flygtninge: Vi sætter pris på Danmark

Lægetjek, forhør, kreativitet, fysisk aktivitet, dilemmaer og indfødsretsprøven.

Det var temaet i nogle af de udfordringer, som eleverne på Silkeborg Efterskole gennemgik i et oplevelsesdøgn, hvor de skulle leve som flygtninge.

- Det er spændende, men også underligt, for på en måde tror jeg ikke, det er det her, man gennemgår som flygtning. Man skal i hvert fald virkelig værdsætte sit liv, når man kommer fra Danmark, siger Sofie Hulsig, der går på efterskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var dog en elev på skolen, der ikke deltog i strabadserne. Simpelthen fordi det ville bringe nogle dystre minder frem.

Ehsan Soltani er 17 år gammel og flygtede fra Afghanistan i 2007. Han kom til Danmark i 2016, og rejsen som flygtning sidder stadig dybt i ham.

- Det var meget hårdt. Vi havde to muligheder. Enten skulle vi fortsætte, eller også skulle vi miste livet. Man kunne aldrig slappe af, siger den afghanske flygtning.

Ehsan Soltani deltog ikke i oplevelsesdøgnet. Han har mærket det på egen krop, og det var mere end nok.

Når efterskoleeleverne ikke består de prøver, de bliver udsat for, bliver de straffet ved at få en dårligere frokost, end hvis de havde klaret opgaverne. Og selvom det ikke er nær så hårde vilkår, som en ægte flygtning har, så tjener det stadig sit formål.

- Jeg synes, det her projekt er en rigtig fed oplevelse for andre, som lever hele livet på et sikkert sted. Så lærer man at være taknemmelig for sit liv. Det er ikke helt det samme, men det giver en fornemmelse af det. Det er fint, siger Ehsan Soltani til TV2 ØSTJYLLAND.

Det hjælper på forståelsen

Formålet med oplevelsesdøgnet er at give eleverne en selvstændig og reflekteret holdning til flygtninge. Det er arrangeret i samarbejde med nogle lærerstuderende, der samtidig lærer at undervise på alternative og mere interaktive måder.

- Det, de skal tage med hjem, det er, hvor nederen det er ikke at vide, hvad der skal ske, hvor hårdt det er at gå rundt ude i skoven i regnvejr, hvor ubehageligt det er ikke at vide, om man har bestået en prøve, siger Anders Ellehuus, der er lærerstuderende på VIA University College i Silkeborg.

Indfødsretsprøven blev dumpet af de fleste af eleverne, der som straf fik kedelig mad at spise.

Selvom strabadserne, der foregik på efterskolens matrikel, ikke er nær så barske, som ude i virkeligheden, så udvider det horisonten for eleverne.

For ifølge Ehsan Soltani har vi det godt her i Danmark.

- Jeg er taknemmelig for at være her. Danmark har givet mig fred, ro og rettigheder, så jeg kan blive et godt menneske, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dog ikke helt uden udfordringer at komme til et nyt land. Der skal læres et nyt sprog og en ny kultur, men det er stadig ingenting sammenlignet med udfordringerne ved at være på flugt.

- Så er det nemmere at lære dansk. Jeg har oplevet mange dårlige ting i mit liv, selvom jeg kun er 17 år, siger Ehsan Soltani, der nu har boet i Danmark i to år.