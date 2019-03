Efter puma-mystik: Nu er politiet på jagt

I Gammel Rye har en kvinde efter sigende observeret en puma på fri fod i weekenden. Efterfølgende er et får blevet skambidt tæt på det sted, hvor kvinden spottede et stort kattedyr søndag.

Vi har ikke nogen tegn på, at det er en puma. Men vi kan ikke udelukke det. Bent Riber Nielsen, politikommissær

Også en halv time derfra har en beboer i Funder set et stort kattedyr mandag.

- Jeg så et stort, muskuløst kattedyr 20 meter væk, og med det samme løb den væk op ad en skrænt ved nogle huse, fortæller Gitte Tang Lorenzen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var først, da Gitte Tang Lorenzen kom hjem fra sin gåtur, at hun læste om puma-vidnet i Gl. Rye.

Om de tre episoder hænger sammen, og om der er tale om en puma, er dog uvist, men nu er politiet på sagen i Funder.

- Vi haft en patrulje ude at kigge efter - uden at finde den. Vi har ikke nogen tegn på, at det er en puma, men vi kan ikke udelukke det, fortæller politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi Bent Riber Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var i Gl. Rye, at det første vidne så en puma.

Lukker ikke hundene ud

I Gl. Rye håndterer beboerne mystikken om pumaen på forskellig vis.

- Nogen tager det meget alvorligt, og andre tager dybt pis på det. Men folk er nysgerrige, fortæller beboer Jette Tandrup.

Selv har hun valgt ikke at lukke sine hunde ud uden opsyn.

- Det kunne være rart at få vished om, hvad det er, før jeg tør lade hundene løbe rundt alene, fortæller hun.

Jeg ville ikke være bange for at gå tur med hunden, for chancen for at støde på den er usandsynligt lille Morten Vissing, zoolog

Efter puma-beretningerne er beboer Claus Marquart også ekstra opmærksom, når han bevæger sig ud.

- Jeg tager en opmærksomhed med ud i skoven nu. Jeg holder godt øje – også for pumaens skyld. Pumaen hører ikke til i skovene, så den skal fanges, fortæller han.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at man i Danmark har set pumaer strejfe rundt i naturen.

Lad være med at løbe, for det trigger alle store rovdyr. Morten Vissing, zoolog

Ifølge zoolog er det heller ikke helt usandsynligt, at det er en puma, der er blevet set.

- Det kan godt lade sig gøre. Det er også set før, at folk har holdt pumaer ulovligt både i Danmark og resten af Europa. Men jeg ville ikke være bange for at gå tur med hunden, for chancen for at støde på den er usandsynligt lille, fortæller Morten Vissing, der er zoolog i AQUA Akvarium og Dyrepark i Silkeborg.

Uanset om det er en puma eller et andet stort rovdyr, der er løs, så er der gode råd at hente.

- Virk så stor og truende som muligt, og larm. Saml eventuelt en pind op, og hold øjenkontakt med dyret, men lad være med at løbe, for det trigger alle store rovdyr, fortæller Morten Vissing.