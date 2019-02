Efter otte druknede på 15 år: Kommune øger sikkerheden ved havnen

Siden 2003 er otte mennesker fundet druknet i Aarhus Havn. Senest var det Steffen Dam Jensen, der forsvandt i området åen den 1. december sidste år.

Derfor har Aarhus Kommune nu valgt at se på sikkerheden på havnen og langs åen. Og her til aften er kommunen sammen med Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politi i gang for at se, hvordan de skal gribe det an.

Bare der bliver gjort noget, så der ikke er flere familier, der skal være uden deres børn Christian Kaufmann Olsen, Ven til druknede Nick Langkjær Hansen

- Alle forslag er velkomne, og så vender vi tingene. Redningstiger, redningskranse, det kunne være en wire langs vandet. Det kunne være mange forskellige ting, siger Thomas Skov, der er ingeniør ved Teknik og miljø i Aarhus Kommune.

Der har været masser af snak om hegn og vægge, der kan afskærme borgerne fra det kolde vand, men Østjyllands Brandvæsen fokuserede tirsdag ikke på at forhindre ulykken i at ske.

Lone Mossin fra Østjyllands Brandvæsen har fokus på at gøre det lettere at redde folk, når de først er faldet i.

- Vi har fokus på de ting, der kan afhjælpe ulykken, når den er sket. Det vil sige, at jeg har øje for, om der er redningskranse, om der er redningsstiger, om der er lys i redningsstigerne, og så om der er de her redningsnumre, som man kender rundt fra kysterne, siger Lone Mossin, der er projektchef ved Østjyllands Brandvæsen.

Tidligere satte man grå redningsstiger op mod en grå betonbaggrund, og det gjorde dem svære at se. Men Trygfonden har udviklet nogle nye stiger, der måske i fremtiden kan redde en borger i vandet.

Aarhus Kommune bad brandvæsnet og politiet om hjælp til at sikre havnekajen yderligere.

Og det er noget, der falder i god jord hos brandvæsenet.

- De nye stiger har lys i. Man kan både se dem, når man ligger nede i vandet, og når man står som forbipasserende og kan se vedkommende i vandet, kan man guide den, der ligger i vandet, siger Lone Mossin til TV2 ØSTJYLLAND.

For mange falder i vandet

Hvert år drukner 15 mennesker i de danske havne, men langt flere falder i vandet uden at drukne. Kombinationen af alkohol, frostgrader og en gåtur hjem alene langs havnen er meget farlig.

Nick Langkjær Hansen blev fundet i Aarhus Havn tre måneder efter hans forsvinden.

Før Steffen Dam Jensen forsvandt omkring havnen, var det 24-årige Nick Langkjær Hansen. Han var faldet i under en bytur og blev fundet tre måneder senere i vandet.

- Mit håb er, at der kommer et hegn op. Om det er en glasvæg, eller hvad det er, det er jeg sådan set ligeglad med, bare der bliver gjort noget, så der ikke er flere familier, der skal være uden deres børn, sagde Christian Kaufmann Olsen, der var en af Nick Langkjær Hansens tætte venner til TV2 ØSTJYLLAND.

Christian Kaufmann Olsen mistede sin gode ven Nick Langkjær Hansen, som druknede i Aarhus Havn.

Og det er nogle af de overvejelser, kommunen tog op under gåturen tirsdag aften.

- Vi er nu ved at lave en rundering sammen med Østjyllands Brandvæsen, Trygfonden, politiet og en rådgiver for at se på, hvilke løsninger der er. Og så er der kommet en masse gode forslag ind fra borgerne, siger Kim Gulvad Svendsen, der er driftschef ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Alkohol og ensomme gåture hjem langs vandet er flere gange resulteret i dødsfald.

I øjeblikket er der både stiger og redningskranse langs vandet, men kommunen ønsker alligevel at øge sikkerheden så meget som muligt. Selv ekstra lamper kan betyde forskellen på liv og død.

- Der er ikke meget tid at gøre med, når man er faldet i, og det er lidt den verden, man prøver at sætte sig ind i, og der er lys og synlighed en god ide, siger Thomas Skov til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen forventer at have en rapport omkring sikkerheden på den aarhusianske havn klar inden for en måneds tid.