Efter kirkebrand: Jeg er i chok og meget berørt

Den nyrenoverede kirke i Horsens, Vor Frelsers Kirke, stod i går i flammer. Adalbert Juretzka, menighedsrådsmedlem, er i dag i chok efter gårdagens oplevelse.

- Jeg har sovet meget dårligt - kun ganske få timer. Jeg er fuldstændig chokket, og jeg føler mig total stresset, fortæller han.

I dag skal han mødes med den arkitekt, som de har haft tilknyttet i forbindelse med renovationen.

- Vi skal mødes kl. 08.00 og vurdere, hvad der skal ske, siger han.

Jeg har ikke fået lov at se kirken endnu, men jeg er virkelig bekymret. Prædikestolen, som har den største værdi, er kun et skelet. Vi kunne se gennem vinduerne, at bænkene er brændt ned, og at det er total tilsodet. Adalbert Juretzka, meningshedsrådsmedlem, Vor Frelsers Kirke i Horsens

Uerstattelig prædikestol

Adalbert Juretzka kender ikke til omkostningerne, da kirken har været afspærret siden, at branden blev slukket, men han er meget bekymret.

- Jeg har ikke fået lov at se kirken endnu, men jeg er virkelig bekymret. Prædikestolen har den største værdi, og der er kun et skelet tilbage. Vi kunne se gennem vinduerne, at bænkene er brændt ned, og at det er total tilsodet.

Læs også Brand i østjysk kirke: En person anholdt

Han er meget bekymret og bange for, at kirken ikke kommer til at ligne sig selv igen.

- Efter det første chok, ringede jeg til arkitekten. Han sagde, at den aldrig vil ligne sig selv fuldstændig. Vi mangler prædikestolen, som der kun er et skelet tilbage af, fortæller han.

Derudover frygter han for kirkens orgel.

- Jeg frygter, at orglet er for tilsodet. Det er det største i byen, og vi er kendt for klassisk kirkemusik.

Jeg frygter, at orglet er for tilsodet. Det er det største i byen, og vi er kendt for klassisk kirkemusik. Adalbert Juretzka, meningshedsrådsmedlem, Vor Frelsers Kirke i Horsens

Kirken var netop blevet renoveret for 10 millioner kroner. Foto: Privat

Kirkens fremtid

Motivet bag eller hvem, der kunne have tilsat branden, har han ingen idé eller forståelse for.

- Jeg forstår det ikke. Bygningen ville have haft 800 års jubilæum i 2025, og den var lige blevet renoveret for 10 millioner kroner. Jeg forstår ikke, hvem der kan finde på det, fortæller Adalbert Juretzka, som er menighedsrådsmedlem.

Det næste stykke tid skal gå med at få styr på det praktiske, organisatoriske, og så kommer vurderingen af skaderne.

- Vi skal have snakket om kalenderen, have styr på begravelse og barnedåb. Derudover skal vi have fundet ud af, om det søndagsprædikenerne bliver lagt i Klosterkirken, fortæller han.

Læs også Skulle udskifte altandør - fik regning på 11.400 kroner af kommunen

61-årig anholdt

Kort tid efter branden onsdag, blev en 61-årig mand fra Horsens anholdt af Sydøstjyllands Politi.

Manden er stadig i politiets varetægt og bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag klokken 11.00.

Mistanken om, at branden i Vor Frelsers Kirke var påsat, opstod tidligt onsdag aften.

Der skal et eller andet til at sætte ild i en prædikestol. Den tænder ikke sig selv. Jens Peter Madsen, vicepolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi

- Mistanken opstod ud fra gerningsstedets udseende. Der skal et eller andet til at sætte ild i en prædikestol. Den tænder ikke sig selv med mindre, at den er påsat, siger Lars Peter Madsen, der er vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham så vidner den 61-årige mand går ud ad kirkedøren.

Sydøstjyllands Politi har ingen oplysninger om motivet for branden.

Prædikestolen er væk

Vor Frelsers Kirke har netop gennemgået en stor renovering med hjælp fra en arkitekt. Formand for menighedsrådet i Vor Frelsers Kirke, Bent Riis, mødtes tidligt torsdag morgen med arkitekten.

- Han sagde, at det vil tage nogle måneder, før kirken er klar igen. Der er både røg-, brand- og vandskade. Prædikestolen fra 1679 er helt væk. Den var et klenodie, siger Bent Riis til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirken er fortsat spærret, da politiets teknikere skal lave undersøgelser i løbet af torsdagen.

- Vi vil gerne ind så hurtigt som muligt, så vi kan få sat en fugtfjerne op, så de andre ting i kirken ikke bliver beskadiget mere, siger Bent Riis.

Brand under korprøver

Det var mens et pige-ungdomskor øvede sig i den tilstødende sognegård, at branden opstod. Ungdomskoret består af 15 piger fra 14 til 21 år.

- Vi holder altid en pause. Så plejer pigerne at gå ned til en automat med varm kakao nede i køkkenet. Bagefter står de og snakker i en foyer mellem kirken og sognegården, siger Kevin Laplante, der er organist i Vor Frelsers Kirke.

Da klokken er 17.30 kommer en mand ud gennem foyeren.

- Han sagde til pigerne, at prædikestolen brænder, sige Kevin Laplante.

Pigerne går op i øvelokalet i sognegården, mens organisten går hen til kirken for at tjekke kirken.

- Så kunne jeg se, at der kom røg ud ad kirken, og da jeg lukkede døren op, kunne jeg ikke se en meter frem på grund af røg, siger Kevin Laplante.

Han får fulgt pigerne ud ad sognegården. Det er også pigerne, der kan udpege manden, der kort tid efter blev anholdt, for politiet.