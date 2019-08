Efter dødsulykke: Nu er der bomme ved letbaneoverkørsel

Det er nu fortid med jernbaneoverskæringer uden bomme ved mange af letbaneoverkørslerne.

Mandag blev én af de allersidste bomme sat op ved de overkørsler, hvor der indtil nu blot har været advarselssignaler.

Læs også De sidste godkendelser i hus: Letbanen stopper nu på alle stationer

Der er tale om overkørslen i Trustrup på Albøgevej, hvor en 34-årig nordmand og hans 7-årige søn blev dræbt under en kollision med et letbanetog den 6. juli i år.

02:09 VIDEO: Naboerne til Letbanen er vrede og har følt sig meget utrygge siden ulykken fandt sted den 6. juli i Trustrup. Signalerne virker ikke ordentligt, lyder det. Letbanen afviser kritikken. Luk video

På det tidspunkt var overkørslen kun sikret med lys og lyd, men nu er der bomme, og det glæder Letbanens direktør.

- Det er jo en halvanden år gammel plan, vi har haft med Banedanmark. Nu er den blevet fulgt til døres, og det er vi fint tilfredse med, siger Michael Borre til TV2 ØSJTYLLAND.

Det er et såkaldt halvbom-anlæg, der er blevet sat op ved overkørslen. Det vil sige, at bommen ikke dækker begge vejbaner, men kun højre vejbane.

Mandag blev der sat et såkaldt halvbom-anlæg op i Trustrup.

Letbanen skal køre hurtigere

Der skal i alt sættes syv bomme op på jernbaneoverkørsler, hvor Letbanen kører, og næsten alle er sat op nu.

Det er dog ikke den tragiske dødsulykke i juli, der er årsag til, at der nu er kommet bomme op.

Læs også De sidste godkendelser i hus: Letbanen stopper nu på alle stationer

Det har hele tiden været planen, og Banedanmark oplyser overfor TV2 ØSTJYLLAND, at baggrunden for de nye bomme udelukkende er, at togene fremover skal kunne køre 100 kilometer i timen. Sådan lyder det også fra Letbanens direktør.

- Det har hele tiden været sikkert ikke at have bomme på den strækning, men når hastigheden bliver sat op, er det ikke sikkert længere, siger direktør ved Aarhus Letbane Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra den 1. oktober er det helt slut med bom-løse overkørsler på banen mod Grenaa. Her bliver alle letbaneoverkørsler uden bomme fremover enten nedlagt eller opgraderet til overkørsler med bomme.

Fra Ryomgård til Grenaa må letbanen på nuværende tidspunkt køre 75 kilometer i timen, men nu hvor der er kommet bomme op, må de køre 100 kilometer i timen. Det betyder, at turen bliver 5 minutter hurtigere.

- Lige siden vi åbnede Grenåstrækningen, har vi haft problemer med forsinkelser, men så snart vi må sætte hastigheden op, kan vi indhente forsinkelserne, så det ser vi frem til, siger Michael Borre.

Læs også PTSD-lokofører: Det er ikke første togulykke ved Trustrup

Samtidig bliver det også muligt at have to letbanetoge i gang på én gang, fordi der bliver bygget et krydsanlæg ved Trustrup, så togene får mulighed for at krydse hinanden.

Aarhus Letbane forventer, at dette anlæg står færdigt i slutningen af 2019, og at hastigheden vil blive sat op i 2020.

Mellem Skanderborg og Skjern vil der stadig være 14 overkørsler uden bomme. Banedanmark kan dog ikke oplyse hvor de bom-løse overgange er.

Lige nu er det Banedanmark, der har ansvaret for jernbaneovergangene på letbanens strækning, men fra den 1. oktober overdrages ansvaret til Aarhus Letbane.

- Det er fint for os, at vi ikke har anlæg uden bomme, når det er os, der får ansvaret. Jeg mener nu, det hele tiden har været sikkert uden bomme, men nu stilles der spørgsmålstegn ved dem, så det er fint, vi ikke skal tage stilling til det, siger Michael Borre.