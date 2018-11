Efter 18 år stopper købmanden: Nu jagter landsby en ny

Der er middagspause på friskolen i Feldballe, og hos købmanden vælter det ind med elever, som køber juice, yougurt og kager.

Imens er Sanne Warley og hendes mand i gang med at hente en pakke og gøre et enkelt indkøb.

- En lokal købmand betyder for os, at det er nemmere at handle i hverdagen. Jeg vil ikke lave de store køb her, men småting og det at hente pakker her, er vigtigt for os, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Gradvis pension

I 18 år har Jens Karl Andersen drevet købmanden i Feldballe.

- Det er sjovere selv at sige fra end at blive tvunget til det, siger købmanden.

Sanne Watley er lige flyttet til Tåstrup tæt på Feldballe. Hun gør ikke alle sine indkøb i butikken, men hun værdsætter, at købmanden er der. Foto: Thomas Gam Nielsen

Han har også Din Købmand i Knebel, som han beholder nogle år endnu.

- Men jeg kan godt mærke, at jeg ikke har ligeså meget energi som før hen, så derfor satser jeg på kun at drive ét sted fremover, siger Jens Karl Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Andelsaktier skal finansiere bygningen fremover

Så snart Jens Karl Andersen havde sagt til folk i Feldballe, at han overvejede at sælge butikken, blev der indkaldt til et borgermøde i landsbyen.

Hurtigt blev der nedsat et arbejdsudvalg, som har lagt en plan for, hvordan lokale folk skal købe bygningen, så en købmand blot skal stå for den daglige drift af butikken.

- I det nye år begynder vi at sælge andelsaktier, så vi skaffe pengene, siger Jonathan Hvidbjerg, som sidder i arbejdsgruppen:

- Det gør vi, fordi det i dag kan være svært for en ny ung købmand at låne penge til køb af selve bygningen.

Han har besøgt en langt række købmand forskellige steder i landet for at få en ide om, hvad lokalsamfund ellers har gjort, når deres købmand var ved at lukke.

- Og vi tror på, at det rigtige for os at købe bygningen ved at rejse lokale penge til projektet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Feldballe: Byen, der har købt sig selv

Det er ikke en uvant situation for borgerne i Feldballe og omegn, at de selv må handle, når der sker forandringer.

I 2010 lukkede folkeskolen, og i støvet af den opstod Feldballe Friskole. Året efter købte en forening byens hal for én krone af kommunen.

Sidste år blev børnehuset virksomhedsoverdraget til Feldballe Friskole og er derfor i dag privatejet.

Kort sagt har Feldballe købt de institutioner, som de selv mener, der skal være tilstede for at drive en landsby.

Der man mødes og snakker

- Ligesom skolen, vuggestuen og børnehaven er købmanden et sted, hvor vi mødes i byen og snakker, siger leder af friskolen René Jakobsen:

- Og samtidig er den nødvendig for mange ældre borgere i Feldballe og omegn.

Der begyndte 80 elever på Feldballe Friskole i 2010. I dag er der 150 elever, og der er venteliste på nogle årgange. Foto: Thomas Gam Nielsen

Han flyttede selv til byen fra Aarhus, fordi der både var skole, hal og købmanden lige i nærheden. Siden hen er han blevet friskoleleder for skolen, der ligger lige over for købmand.

En købmand, hvor både hans elever og han selv kan nå at købe frokost, hvis de ikke har fået madpakke med hjemmefra.