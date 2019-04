Diana omgivet af sygdom: De pårørende bliver glemt

- Selvfølgelig er min syge kæreste vigtig, men det er jeg virkelig også.

Sådan siger Diana Lund, der er ved at færdiggøre sin bog, ”Jeg er også vigtig”. En bog, der handler om at være pårørende til en sygdomsramt.

- Fordi hvis jeg ikke fungerer, så kan jeg heller ikke hjælpe ham, fortsætter hun.

Hun har selv haft sygdom tæt inde på livet. Både da hun mistede sin far til lungekræft, og fordi hendes kæreste er ramt af sklerose.

Bogen handler om at huske sig selv i et forløb, hvor ens nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom. Det er noget, som, Diana Lund mener, har manglet.

- Man glemmer sig selv. Selvfølgelig har man meget fokus på den, der er syg. Og den, der er syg, er selvfølgelig vigtig, men man er også vigtig som pårørende, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Diana Lund og moderen sidder og ser på billeder af Dianas far i moderens hjem i Grenå.

Diana Lund tager udgangspunkt i sine forældres situation, hvor faderen var ramt af tarmkræft i et år, før en aggressiv lungekræft brød ud i 2018.

- I mine forældres tilfælde, der ville folk altid spørge, hvordan min far havde det, og ingen spurgte, hvordan min mor havde det. Man bliver en biperson i sit eget liv. Det er en kæmpe udfordring, forklarer Diana Lund.

Må genfinde egen identitet

Diana Lund er opvokset i Stenvad, men er nu bosat i Rødovre, derfor var det begrænset, hvor ofte hun kunne se sin far, da han var syg. Hun opdeler derfor pårørende i to grupper – dem, som bor i samme husstand, og resten kalder hun for netværkspårørende, da de ikke er vidner til sygdommen hver dag. Og hun mener især, at man som pårørende i samme husstand, skal passe godt på sig selv.

- I det tilfælde, hvor min far dør, der skal min mor til at finde en anden identitet. Fordi hun ”bare” har været pårørende. Det samme gælder, hvis personen bliver rask, man skal stadig finde sig en identitet efterfølgende, fordi den pårørende rolle bliver frataget dig, mener Diana Lund.

Diana Lund sammen med faderen, Kurt.

Da Diana Lunds kæreste selv kæmper med sygdom, blev det synligt for hende, hvor vigtigt det er, at hun skulle have sig selv nært, så hun kunne klare at være pårørende til både sin far og kæreste.

- Der, hvor det blev synligt for mig, at jeg skulle passe på mig selv, var, da min far døde. Min kæreste havde slet ikke overskud til min sorg. Og man er bare rigtig ked af det, når man har mistet en forælder, siger hun.

Hun har i sin bog interviewet andre pårørende om de situationer, som de har stået i. Så nu ved hun, at den følelse ikke kun besøgte hende, da hun mistede sin far.

Færre spørgsmål - flere konkrete forslag

Hun beskriver desuden, hvordan netværket skal blive bedre til at spørge ind til den pårørendes behov.

- Folk kommer og siger: ”Du må endelig sige til, hvis jeg kan gøre noget,” Og når man står som pårørende, så er det et rigtig lorte spørgsmål. Man har ikke overskud til at vurdere, hvad andre folk kan gøre for en. Det er en kæmpe udfordring at stå med sådan et spørgsmål, forklarer Diana Lund til TV2 ØSTJYLLAND.

I hendes optik er det langt bedre at komme med konkrete eksempler på hjælp i hverdagen.

- Man skulle hellere komme med nogle konkrete ideer. For eksempel: ”Skal jeg ikke komme og slå græsset” eller ”Jeg kommer med pizza”, siger hun.

"Jeg er også vigtig" udkommer efter planen til oktober i år.

Netop alle disse svære samtaler og det uoverskuelige ved, hvordan man klarer sig igennem at være pårørende til en sygdomsramt, det vil hun komme til livs i sin bog.

- Det hele leder ind til, at man skal være sig selv nærmest og passe på sig selv. Man har måske ikke overskud til at tale med alle mulige i starten. Så hvis jeg kan give nogle tips til folk, så de kan nå hen til et punkt, hvor man kan tale med nogen, siger Diana Lund til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun beskriver, hvordan man hele tiden er på vagt for, hvornår telefonen ringer eller sygdommen udvikler sig i en ny retning. Og derfor indeholder bogen nogle konkrete tips til at finde overskud i dagligdagen.

Diana Lund sammen med kæresten, Dan.

- Mine hovedpointer er, at man skal huske sig selv og passe på sig selv. Find dine åndehuller, så du kan få et godt liv, fordi så bliver det hele bedre. Det er de små ting, der gælder. Det kan være to minutter på vej ned at handle, forklarer hun.

Bogen "Jeg er også vigtig" udkommer til oktober, og Diana Lund søger om crowfunding af bogen, så hun senere kan donere 10% af sin indtjening til foreningen "Pårørende i Danmark".