Derfor blev Søren Sko rørt til tårer på tv - her er historien bag sangen

- Du må have lyttet med fra maven. Besluttet dig i trods. At vokse ind i livet som det fineste paradoks.

Sådan lød det i 'Toppen af poppen', da Turboweekend-forsangeren Silas Bjerregaard fremførte en dansk version af sangen 'Dolphin Girl'. En sang, der rørte mange.

Især påvirkede det musikeren Søren Sko. Efter at have givet Silas et kram, måtte han tørre sine øjne.

Jeg havde sagt til mig selv, inden jeg tog hjemmefra: "Nu begynder du ikke at hyle." Søern Sko, musiker

- Jeg havde sagt til mig selv, inden jeg tog hjemmefra: "Nu begynder du ikke at hyle", fortæller den 55-årige jyske sanger og fortsætter:

- Men det var simpelthen så smukt, fint og rundt. Det ramte mig lige i hjertekulen.

Søren Sko står bag den personlige sang, der oprindeligt er skrevet på engelsk. Det ramte ham ekstra hårdt at høre den, fordi en tragedie igen har ramt hans familie.

Søren Sko 55 år

Fra Hammel - bor i dag i København

Født Søren Svenninggaard, men fik tilnavnet, fordi faren havde en skoforretning

Har udgivet seks studiealbums med Sko/Torp

Forlovet med yogainstruktør Malene Bak Frederiksen

Mirakelbarnet

Pigen Mathilde er omdrejningspunktet i 'Dolphin Girl', der udkom i 1992. Lige fra fødslen har hun trodset lægernes ord.

- Hun har levet meget længere, end de sagde, hun ville. Så hun er et mirakel, fortæller Søren Sko.

Mathilde er hans niece - hans søsters datter.

Det havde ellers været en ganske normal graviditet for Søren Skos søster tilbage i 1990. Men til den sidste prøve fik hun beskeden, ingen mor ønsker at få. Der var ikke noget liv inde i maven.

Søsteren blev sendt hjem igen med visheden om, at hun skulle komme igen dagen efter for at føde det døde barn.

Men her overraskede Mathilde omverdenen første gang. For der var liv, og Søren Skos niece blev til på trods.

Samtidig kunne lægerne dog konstatere, at ikke alt var, som det skulle være. Mathilde var blevet født med lidelsen hydrocephalus - også kaldet vand i hovedet.

Pigen med det yndige ansigt i det store hoved fik indopereret en ventil i kraniet, som skulle hjælpe med at lede den ekstra væske væk.

Det lykkedes, men hun var allerede blevet svært hjerneskadet.

- I skal nok regne med, at hun er væk om 14 dage, lød beskeden fra lægerne.

Men tiden gik.

Mod på livet

Med årene begyndte hendes hoved at passe bedre til kroppens ellers spinkle størrelse. Hun blev teenager, flyttede til bostedet Sølund og levede en glad og bekymringsfri tilværelse.

Hendes mod på livet og evne til at være positiv, inspirerede Søren Sko til at skrive 'Dolphin Girl' om niecen dengang i halvfemserne.

For ham blev hun et symbol på, at det umulige er muligt.

- Hun har altid været en form for anker i familien. Hun har været et tegn på, at uanset hvordan det går, vinder livet alligevel, fortæller han.

Søern Skos niece Mathilde. Foto: Privatfoto

På trods af sin hjerneskade var niecen udmærket klar over, at 'Dolphin Girl' var skrevet til og om hende. Hun elskede at synge den, og hun delte samme glæde for musik som sin onkel.

- Hun kunne hele sangen og alle lydene. Det er hendes sang, lyder det fra Søren Sko.

Han husker den sidste gang, niecen var med som publikum til en af hans koncerter. Her optrådte han med makkeren Palle Torp på Walthers Musikcafe i Skanderborg. Da der var et øjebliks stilhed undervejs i koncerten, råbte hun begejstret:

- Det er min onkel!

I videoen herunder kan du se Søren Sko og niecen Mathilde synge 'Dolphin Girl' på hendes bosted Sølund nær Aarhus - optagelsen fandt sted i december 2017. Ved siden af Søren Sko sidder hans bror Morten.

Var lykkeligt uvidende

Mathilde nåede at blive 27 år, før hun igen blev ramt af alvorlig sygdom. Det kunne sangeren fortælle under søndagens 'Toppen af poppen'.

Niecen havde fået konstateret uhelbredelig leverkræft, og oddsene var ikke gode. Hendes mor - Søren Skos søster - er selv død af samme sygdom.

Faktisk har sangeren mistet store dele af sin familie til kræft, da også hans egen mor og far er gået bort efter kræftforløb.

Efter optagelserne til tv-programmet i dette forår blev niecens tilstand forværret.

- Hun forsvandt ligeså stille. Men hun har været lykkeligt uvidende, fortæller Søren Sko.

Mathilde døde den 6. juli i år.

- Hendes humør var lige højt. Så kunne vi andre rende rundt og være kede af det. Før hun forsvandt helt, var hun den samme glade pige, som hun altid har været. Hun har aldrig været bange, og det var der heller ikke nogen grund til, at hun skulle være nu, siger han.

I dag ligger Mathilde begravet på familiegravstedet på Hammel Kirkegård, hvor Søren Skos forældre og søster også er begravet.

Kræftdiagnoserne hos de andre familiemedlemmer er alle begyndt med kræft i tyktarmen. Indenfor en kort årrække mistede Søren Sko både sin storesøster og derefter moren og faren.

I dag består sangerens nærmeste familie af lillebroren Morten.

På trods af meget sygdom i familien, forsøger de to ikke at lade det styre deres liv.

- Min bror og jeg passer på hinanden, lyder det fra Søren Sko.