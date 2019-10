Derfor blev Lidl evakueret: Ældre mand bærer skylden

Det var en peberspray, som tirsdag aften var skyld i, at flere personer fik åndedrætsbesvær og kløen i øjne og hals i Lidl i Viby.

Det fastslår Østjyllands Politi nu.

Læs også Supermarked evakueret på grund af frygt for kemikalieudslip

De anholdt sent tirsdag aften en 68-årig mand og sigtede ham for at spraye peberspray ind i Lidl.

- Vi er helt sikre på, at det var en peberspray. Det ved vi fra undersøgelserne på stedet, videoovervågning fra stedet og dét at manden har erkendt, at han sprayede med peberspray, fortæller Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Lidl på Christian X´s vej i Viby blev tirsdag aften undersøgt af kemikaliedykkere, fordi man mistænkte, at supermarkedet var ramt af et kemikalieudslip, der havde medført at flere fik det dårligt. Foto: Øxenholt foto

Motiv ukendt

Politiet er fortsat i gang med efterforskningen og vil derfor på nuværende tidspunkt ikke sige noget om motivet til angrebet i Lidl.

- Den 68-årige er stadig tilbageholdt. Han er sigtet for kvalificeret vold ved at have sprayet med peberspray og for ulovlig våbenbesiddelse, fordi han havde en peberspray, som han ikke har tilladelse til, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi Lennart Glerup.

Ifølge politiet er den anholdte ikke tidligere kendt af hverken politiet eller psykiatrien.

Læs også Supermarked åbner igen efter afblæst kemialarm

Stor evakuering

Den 68-åriges gerninger førte tirsdag aften til en evakuering af Lidl på Christian X´s Vej i Viby og en afsprærring af flere veje omkring. På det tidspunkt vidste man nemlig ikke, at det var peberspray, som var skyld i, at flere fik det dårligt i butikken.

Vidner beskrev en underlig lugt i supermarkedet og folk, der havde været derinde oplevede åndedrætsbesvær, ondt i hovedet samt kløen i hals og øjne.

En enkelt kvinde fik det så skidt, at hun kort før kl. 19 tirsdag ringede 112.

Læs også Værste storm i tre år kan ramme Danmark

Da alarmopkaldet kom vidste man ikke noget om årsagen til de mange ildebefindender.

Der blev derfor tilkaldt såkaldte kemikaliedykkere med særligt målerudstyr, som forsøgte at finde frem til kilden. De kunne ifølge indsatslederen på stedet ikke konstatere nogle farlige stoffer og alarmen blev derfor afblæst, mens politiet fortsatte deres undersøgelser.

Det var sent på aftenen, at politiet fandt frem til en peberspraydåse og på overvågningsvideo kunne se den 68-årige mand spraye peberspray i butikkens indgangsområde.

02:08 Video: Politiets indsatsleder under evakueringen tirsdag aften fortæller, hvad de vidste om begivenhederne på det tidspunkt. Luk video

Ikke sundhedsskadeligt

De personer som oplevede ubehag efter besøget i butikken blev tilset af en læge, men fik det hurtigt bedre.

Politiet ophævede sine afspærringer igen tirsdag aften og Lidl åbnede onsdag morgen som normalt efter lidt rengøring. En åbning, som ifølge politiet var helt på sin plads. For peberspray er ikke farligt og der er ingen fare i Lidl onsdag.

Læs også Fængsel ramt af lyn to gange - og det kostede kassen

- Man skal ikke være urolig. Man kan roligt gå ned og handle i Lidl. Det er træls, at nogen sprayer med peberspray, men det er ikke sundhedsskadeligt, siger Lennart Glerup fra Østjyllands Politi.