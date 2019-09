De troede, de skulle hjem - men blod, brandsår og brækkede ben ventede forude

De troede, de skulle hjem efter dagens undervisning i, hvordan man tilgår en patient i en krisesituation, og hvad der er vigtigst at fokusere på, og hvad der kan vente.

Men pludselig blev kursisterne kaldt ind til Søauditorierne på Aarhus Universitet, hvor der var sket et jordskælv.

Auditoriet var præget af blå blink, røg og realistisk sminkede figuranter for at give de studerende realistiske katastrofescenarier, hvor de får mulighed for at afprøve deres teoretiske viden i praksis.

64 medicinstuderende bruger weekenden på at få undervisning i førstehjælp, teamsamarbejde, kommunikation og triagering, som er et vurderingsredskab, der kan anvendes, når der er flere tilskadekomne, end der er ressourcer og sundhedspersonale.

Mange tilskadekomne, få hænder

Hovedarrangør Celina Pontoppidan fortæller, at kursisterne i dag har fået undervisning i, hvordan man tilgår en patient i en krisesituation, og hvad der er vigtigst at fokusere på, og hvad der kan vente.

- Det er en træningsseance i, hvad man skal gøre, hvis der sker en katastrofe, hvor der er rigtig mange tilskadekomne og ikke så mange hænder, siger Celina Pontoppidan til TV2 ØSTJYLLAND.

Der lå en masse figuranter, der blødte, og som havde forskellige skader, som kursisterne skulle tage sig af.

Vi laver det for at se, hvordan det fungerer i virkeligheden, for det er beklageligvis ikke så ofte, at vi på forhånd ved, hvad der kommer til at ske, siger Celina Pontoppidan.

- Vi har et scenarie i Sø auditorierne på Aarhus Universitet, hvor der er sket et jordskælv. Der ligger en helt masse figuranter, der bløder og som har forskellige skader, som de skal tage sig af, siger Celina Pontoppidan.

Hun understreger vigtigheden af kurset.

- I den virkelig verden er det vigtigt, at de, der er inde for lægeverdenen, har en idé om, hvordan de tilgår de her situationer, når de opstår, siger Celina Pontoppidan.

- Vi håber, de for det først får en helt vild oplevelse, men også at de går fra det med en masse gode redskaber i rygsækken, og at de har en idé om, hvad deres rolle er, hvordan de kan hjælpe, hvis der skulle se en eller anden katastrofe, når de er i nærheden.

Tidligere har scenarierne været flystyrt, skyderier, bombninger og alvorlige trafikuheld.