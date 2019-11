De størknede i rædsel og blev kvalt i aske - og anmelderne elsker det

"Udstillingen er rørende, autentisk samt oplysende."

"Et spektakulært brag af en udstilling."

"Udstillingen er på alle måder en unik oplevelse."

Anmelderne er vilde med Moesgaard Museums nye udstilling om Pompeji’s blodige og askefyldte skæbne.

Hele 6 stjerner bliver det til fra både Jyllands-Posten og Aarhus Stifttidene, og flere andre medier har også flotte roser til udstillingen.

I år 79 gik vulkanen Vesuv i udbrud. Denne kvinde var de tusinder, der ikke overlevede.

Alt stoppede på én dag

Omdrejningspunktet for udstillingen på Moesgaard Museum er en dag i august år 79.

Historien om Pompeji handler om et centrum for handel og kultur med titusinder af indbyggere, der med ét forsvandt og blev begravet af vulkansk aske. Det var dog ikke alt, der forsvandt.

- Skulpturer, fontænerne, alt er bevaret ned til de mindste detaljer. Livet gik jo bare i stå. Så vi har et unikt billede af, hvordan hverdagen så ud. Det er ret unikt, det her, sagde udstillingsleder på Moesgaard Museum, Pauline Asingh, den 3. november til TV2 ØSTJYLLAND.

07:13 VIDEO: I udstillingen på Moesgaard vil publikum kunne se genstande fra både Pompeji og Herkulanum, som ikke tidligere har været vist uden for Italien (fra 3. november). Luk video

Et internationalt scoop

Det unikke ved Pompeji er, at hele byen blev begravet i aske. Men asken hjalp med at konserverer og skabte unikke fastfrosne håndgribelige billeder af hverdagslivet i år 79 i en af Romerrigets vigtigste byer.

- Det er jo et øjebliksbillede at et fantastisk romersk liv, der på den her måde bliver så lysende klart for os. Så på den måde har vi en meget stor information, og så er alle de genstande, som de havde den gang blevet bevaret som de var, sagde Pauline Asingh den 3. november til TV2 ØSTJYLLAND.

Udstillingen giver rig mulighed for at se genstande, som viser de voldsomme følger af vulkanens udbrud - blandt andet afstøbninger af kroppene fra de døde fra Pompeji.

For at få alt dette til Moesgaard har ikke været let. Det er også værd at bemærke, at Moesgaard har fået adgang til genstande, der aldrig før har været vist udenfor Italien. Derfor er der også med genstandene rejst italienere med, der nøje sørger for de unikke samlinger.

- Alt bliver gennemgået minutiøst, og alt bliver krydset af og fotograferet. Og vi skal lave rapporter - og alt det gør vi med italienerne, før vi overhovedet rører ved genstandene, siger Pauline Asingh.

Størknet i rædsel

Udstillingen viser over 250 genstande udlånt fra italienske museer, hvor også de ikoniske og dybt fascinerende menneskekroppe kan ses helt tæt på.

- Vi kan se, at mange er omkommet i flugt, at de simpelthen er størknet i rædsel og omkommet lige der, hvor de er faldet. Og der kan vi se, at mange har ligget og holdt sig for øjnene. De er jo simpelthen blevet kvalt af støv fra vulkanen, siger Pauline Asingh til TV2 ØSTJYLLAND.

Udstillingen på Moesgaard viser over 250 genstande.

Stor oplevelse

Arbejdet med at få de mange unikke genstande til Aarhus har taget tid, men nu er de her. Og folkene bag glæder sig til endelig at kunne vise de fantastiske historie frem for østjyderne.

- Det er bare en kæmpestor oplevelse, at se de her romere, de her figurere. Og det håber jeg også, at vores publikum vil opleve, siger Pauline Asingh.

Udstillingen kan ses på Moesgaard Museum fra onsdag den 6. november til 10. maj næste år.

