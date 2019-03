De gyldne dråber hitter: Flere tusinde deltager i ølfestival

Øl, øl og mere øl. Det er hovedingrediensen til den totalt udsolgte Aarhus Beer Festival, hvor der bliver skænket øl på livet løs i Turbinenhallen i Aarhus. De gyldne dråber er så populære, at flere end 2200 gæster i dag slog et smut forbi.

Det er da fantastisk her altså. Der er jo en helt kanon stemning herinde, og jeg synes, det er meget velarrangeret. Peter Zacho Hansen, Ebeltoft Ølbryggeri

- Jeg synes, det er helt fantastisk. Nu er jeg jo formand for en ølklub, så det er en kæmpe inspirationskilde, siger én af deltagerne, René Møller, til Tv2 ØSTJYLLAND.

Læs også Træning frem for øl: Studerende træner op til Kapsejlads

Ud over inspiration til de lokale ølklubber, er festivallen også med til at udvide horisonten hod de deltager, der normalt ikke går meget op i de gyldne dråber.

- Det her er mit første ølsmagningsarrangement, hvor jeg har lært at drikke øl, så jeg synes, det er rigtig godt, siger Christina Schuster, der for første gang er med til Aarhus Beer Festival.

Køen var lang, da Aarhus Beer Festival slog dørene op til Turbinehallen.

Det er tredje år i træk, at festivallen løber af stablen i Turbinehallen, og aldrig før har opbakningen været så stor som i år. Flere end 30 bryghuse deltager på festivalen, og for første gang er Ebeltoft Gårdbryggeri i år med på den populære ølfestival.

Læs også Dannebrog fylder 800 år: Øl bliver revet væk

- Tit har vi ikke kapaciteten til sådan noget her om foråret, fordi vi går og bygger op til en stor sommercafé ude på bryggeriet, så vi har haft svært ved at have et ordentligt sortiment, men det er lykkedes i år, siger Peter Zacho Hansen fra Ebeltoft Ølbryggeri til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil videre er han godt tilfreds med festivallen og de omgivelser, han skal skænke øl over disken i.

For første gnag i år var Ebeltoft Bryghus med til festivallen med nogle af deres specialøl.

- Jeg synes sgu da, det er paradis. Det er da fantastisk her altså. Der er jo en helt kanon stemning herinde, og jeg synes, det er meget velarrangeret, siger Peter Zacho Hansen fra Ebeltoft Ølbryggeri.

Ølfest i tre danske byer

I 2017 slog arrangørerne for første gang dørene op til Aarhus Øl-Marked op, der siden har vokset sig større med deltagere fra flere lande.

- Vi forventede 500 besøgende, men havde hele 1800 besøgende fra DanmarkK, Tyskland, Sverige, England, Norge, Frankrig og med kø fra start til slut ved begge af vores indgange, siger eventkoordinator Alma Andersen.

Læs også Østjysk destilleri indviet: 500 flasker økologisk gin for lige at komme i gang

Festivallen er stiftet af Christian Valentin, der er designer og event-mager. Allerede inde nfor de første tre år er festivallen udvidet til også at foregå i Odense og København.