Danmark i smørhul med usædvanligt pænt vejr

Novembervejr har et dårligt ry - og med rette. Det er måneden med både flest regnvejrsdage og flest millimeter nedbør.

Normalt vil 13 ud af månedens dage byde på mere end en millimeter nedbør i gennemsnit til hele landet, hvilket meteorologisk betegnes som en nedbørsdag. December er på andenpladsen med 12, men her falder nedbøren hyppigere som sne, mens det næsten altid er regn i november.

Selvom der de kommende dage vil komme enkelte regnbyger, vil der i løbet af ugen falde under fem millimeter regn i det meste af landet.

Som man ser på grafikken, ligger Danmark nærmest i et smørhul, med regn både øst og vest for landet. Nedbøren nord for Danmark vil falde som sne. Prognoserne har flere regnvejr til at klinge af på Vestkysten, og man skal ikke ret langt ud i Nordsøen, før prognoserne har 20 til 40 millimeter regn. Prognoserne har mellem 10 og 20 millimeter til Bornholm, men her ligger tyngden af regnen cirka 150 kilometer længere mod øst.

No sun, no fun, November

Femdøgnsskemaet vidner om, at ugens hverdage byder på usædvanligt pænt novembervejr. Der kommer perioder med sol alle dage. Selvom der normalt er færre solskinstimer i december og januar, så oplever mange november som årets mørkeste måned. Det skyldes blandt andet, at vi har mere udendørsbelysning i julemåneden, og at dagene bliver længere i løbet af januar. På den anden side af Nordsøen omtales november nogle gange "no sun, no fun, November".

Normalt får vi i Danmark 54 solskinstimer i november. Foreløbigt er der kommet godt en time om dagen, men både i dag og de kommende dage ser ud til at byde på længere solperioder.

Uvejr i Sydeuropa, varme i Østeuropa og sne til fjelde og alper

Middelhavet er varmt, imens luften over Sydeuropa er kølig og ustabil. Der betyder, at der dannes dybe lavtryk med meget kraftig regn. Der kan nogle steder i Italien, Balkan og Grækenland falde 100 millimeter regn på relativt kort tid. Det vil føre til stedvise oversvømmelser. Lavtrykket over Middelhavet kan desuden forårsage meget store mængder sne til Alperne. I Italien og Østrig kan der lokalt komme over en meter nysne.

Middelhavslavtryk og højtryk i Østeuropa betyder også, at varm luft trænger op over store dele af Østeuropa. På Cypern målte man knap 30 grader i går, og på de græske øer ligger temperaturen også over 25 grader. En del af den varme trækker op over Bulgarien, Rumænien og Ukraine.

De seneste nætter er der målt under 30 graders frost i Nordnorge, og længere mod syd har snevejr udfordret trafikken både på vejene og i lufthavnene.