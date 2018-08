Cykelcirkus og cykelfest gennem Østjylland

Hvis du er til cykelløb, og befinder dig i nærheden af Kjellerup, Silkeborg eller Ry, så kan du få et glimt af rytterne fra de i alt 20 hold, som deltager til PostNord Danmark Rundt torsdag.

- Man kan som publikum opleve et cykelcirkus og en cykelfest på hjul. Og ikke mindst intenst cykelløb, siger Christoffer Lehmann, mediechef for PostNord Danmark Rundt.

Inden rytterne kommer drønende forbi på 2. etape, vil reklamekaravanen komme forbi, som uddeler merchandise.

- Der er grej til at heppe med. Der er god lir fra løbets sponsorer, der gør cykelfesten endnu bedre, fortæller mediechefen.

Etapen går blandt andet forbi Kjellerup, Silkeborg og Ry torsdag. Foto: PostNord Danmark Rundt

Påvirker ikke trafikken hele dagen

2. etape begyndte i Viborg klokken 12.50, og der er mål i Vejle. Imellem er der lige 172 kilometer, der skal knokles igennem.

Sidste år gik PostNord Rundt forbi Randers. Foto: Thomas Sjørup - Scanpix

Foran feltet kører politiet og såkaldte race marshalls, som sørger for at vejene er ryddet og spærret af. Men igennem Kjellerup, Silkeborg og Ry er der kun lukket af lige inden, og lige efter feltet med følge er kørt forbi.

- Det er vigtigt, at når løbet er gennemkørende, at borgerne ved, at det er et rullende hegn. Politiet holder folk tilbage, men det er begrænset, hvor meget det påvirker trafikken i løbet af dagen, siger Christoffer Lehmann.

Løbsarrangørerne forventer, at feltet er i Kjellerup mellem 13.14-13.44. I Silkeborg 13.40-14.10, og ved Ry klokken 14.08-14.38.

Her kan du se hele rutebeskrivelsen.