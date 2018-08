Coop tøver med antibiotikafrit svinekød

Mens Netto skifter til kød fra svin, der er opdrættet uden antibiotika, er man hos konkurrenten Coop ikke klar til at tilbyde samme produkt.

- Desværre har vi ikke for nuværende det produkt på hylderne, men vi håber på sigt at komme dertil, hvor vi får det, siger CSR-chef Thomas Roland, Coop. CSR står for Corporate Social Responsibility.

Læs også Nye grise i Nettos kølediske

Han kalder det "rigtigt" og "modigt", at Netto tager skridtet og udfaser det traditionelle svinekød til fordel for kød fra svin opdrættet uden antibiotika.

Dette lille grønne mærke viser, at kødet i pakken er uden antibiotika.

Sker efter stor debat

Skiftet kommer, efter at der de senere år har været en ophedet debat om frygten for resistente bakterier.

Jo mere antibiotika, landmændene bruger til deres dyr, jo større er risikoen for, at der udvikles multiresistente bakterier.

Og det kan i sidste ende betyde, at syge ikke kan behandles med almindelig antibiotika.

Læs også Danish Crown flytter 50 arbejdspladser fra Randers til Polen

Men det vil ifølge Thomas Roland være forkert at tro, at man fuldstændig kan undgå resistente bakterier i svinekød - heller ikke selv om der står "Opdrættet Uden Antibiotika" på pakken med koteletter.

- Når vi har tøvet lidt, er det også, fordi vi ikke mener, at vi er der, hvor man kan love det 100 procent.

- De resistente bakterier kan jo komme i kødet mange steder i værdikæden, ikke bare i staldene, men også under transporten og på slagterierne.

- Så vi har været lidt forbeholdne og bange for, at hvis man markedsfører det massivt, så skaber man måske en slags falsk tryghed, siger han.

00:44 VIDEO: Her kan du høre, hvad de østjyske kunder synes om, at svinekødet i køleren bliver skiftet ud. Luk video

Vejen frem

Alligevel er han overbevist om, at det antibiotikafrie svinekød på sigt er vejen frem.

- Jeg er ikke i tvivl om, at meget store dele af landbrugsproduktionen kommer til at kigge i den retning.

- Der er et potentiale til, at vi går foran i forhold til verdensmarkedet, der bruger alt for meget antibiotika, siger han.

Læs også Den store veganer-krise: Sten elsker bacon

Thomas Roland har følgende råd, hvis man som kunde hos Coop efterspørger et alternativ til det konventionelle svinekød:

- Så er mit bedste råd at gå efter økologisk svinekød, hvor der i gennemsnit bliver brugt 10-20 gange mindre antibiotika end i den konventionelle produktion, siger han.

Det er kødkoncernen Danish Crown, der leverer det antibiotikafrie kød til Netto. Selv om kødet er dyrere at producere, vil forbrugerne ikke se prisstigninger, lover Netto.