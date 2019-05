Bus med efterskoleelever kørt i grøften - flere er kommet til skade

En bus med efterskoleelever kørte onsdag formiddag i grøften tæt ved Hovedvejen ved Hasselager syd for Aarhus.

Vagtchefen ved Østjyllands Politi oplyste tidligere på dagen til TV 2, at uheldet skete, da chaufføren mistede herredømmet over bussen.

Update turistbus i Hasselager: Bussen var på vej til idrætsstævne i Odder med efterskoleelever fra Aalborg. 4 elever bragt til skadestuen med lettere skader - forældre underrettet af efterskolen.

TV2 ØSTJYLLAND har nu talt med forstanderen fra Aalborg Efterskole, som kørte bussen med i alt 51 passagerer.

- Vi kører over et vejkryds og rammer et bump, hvor vi næsten letter. Så kommer der et svagt venstre sving, og vi får to hjul i græsset, og jeg kan ikke undgå at køre i grøften, siger forstanderen Finn Mester til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen alvorligt tilskadekomne

Ti af passagerene kom til skade ved uheldet, og størstedelen af dem blev kørt på skadestuden.

- Otte blev kørt til skadestuen og er lettere tilskadekomne. De har fået slag, buler og blå mærker. Værst gik det ud over en knægt, der har fået et flækket øjenbryn og fire-fem sting, siger Finn Mester.

Forstanderen fortæller, at eleverne var på vej til et sportsstævne i Odder, og der blev de elever, som ikke skulle på skadestuen kørt ned efter uheldet. Her stod en krisepsykolog klar til at tage sig af dem.

Uheldet gav ikke anledning til store trafikale problemer.

Efterskolen fik kort efter underrettet elevernes forældre om uheldet.