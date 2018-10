Budgettet på plads i Silkeborg: Historisk løft til skolerne

Silkeborgs 31 byrådsmedlemmer vedtog onsdag kommunens budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

I aftalen er noget af det essientelle, at der politisk satses på et løft af folkeskolen.

Den giver nemlig et historisk løft til skolebørnene på 31,7 mio. kr. i 2019 stigende til et permanent løft på 86,7 mio. kr. fra 2021.

Der har i flere år været et meget stort ønske fra vores borgere om at få løftet vores folkeskoler økonomisk. Steen Vindum (V), borgmester

- Silkeborg er en vækstkommune, hvor vi oplever en markant vækst i børnetallet, og samtidig har der i flere år været et meget stort ønske fra vores borgere om at få løftet vores folkeskoler økonomisk. Derfor har byrådet i de senere år prioriteret børne- og skoleområdet med flere midler, og vi er enige om, at områderne også skal have et markant løft i de kommende år, siger borgmester Steen Vindum (V) i en pressemeddelelse.

Åbner op for gratis parkering

Budgetaftalen imødekommer også borgernes ønsker om bedre trafiksikkerhed på Viborgvej, som har fået markant mere trafik, efter at Silkeborgmotorvejen er åbnet, samt en mere sikker skolevej mellem Grauballe og Silkeborg.

- Desuden ønsker byrådet at undersøge mulighederne for at indføre to timers gratis parkering i Silkeborg midtby for at styrke Silkeborg som handelsby i den stærke konkurrence med handlen på internettet og de andre store handelsbyer, lyder det i aftalen.

Midlerne til aftalen satser politikerne på at finde ved, at Silkeborg som vækstkommune forventer højere indtægter, dog bliver der brugt en del af kassebeholdninger til to projekter.

Det er omlægningerne ved Søtorvet og et nyt Silkebrog Svømmecenter, som finansieres af kassebeholdningen, indtil staten refunderer udgiften i 2021.

