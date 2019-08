Borger fandt kvælerslange på trappetrinet

En borger i Odder fik sig lidt af en overraskelse, da han sent i aftes fandt en kongepyton på sit dørtrin. Han kontaktede politiet, der straks hev fat i en ekspert fra Randers Regnskov.

- Han fortalte, at det var en kongepyton, som er fuldstændig ufarlig, medmindre du er en mus. Vi fik verificeret, hvad det var for en slange, og så kunne vi godt selv håndtere den. Hvis det er en giftslange, får vi normalvis Falck til at håndtere den, siger Peter Tholstrup, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

Vi har den i en kasse, og den har fået noget vand, og så har vi afventet og set, om der ikke er nogen, der vil henvende sig. Peter Tholstrup, vagtchef, Østjyllands Politi

Politiet kunne altså hurtigt rykke ud og samle den cirka en meter lange slange op, så den noget anspændte borger atter kunne regere over sit trappetrin.

Mangler en ejermand

Men næste skridt er at finde ud af, hvordan den afrikanske kvælerslange overhovedet endte på et trappetrin i Odder.

Ejer af undsluppen kongepython i Odder søges. Slangen, som er ufarlig, er i politiets varetægt og har det godt. Er du ejermanden, så kontakt Østjyllands Politi på 114. #politidk pic.twitter.com/VR8xMTj0AX — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 3, 2019

- Der må være en, der har haft den som en kælepyton, og så må den være sluppet ud. Ellers kan jeg ikke se, hvordan den skulle være endt på den trappesten, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Pytonen er ikke farlig for mennesker. Den er nemlig ikke giftig, og den er for lille til at kvæle mennesker. Foto: Privatfoto

Politiet efterspørger altså en ejermand, der mangler sin kvælerslange. Hvis man ved noget, bedes man ringe 114.

