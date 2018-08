Børn fra lukket friskole skal sprogtestes

Der skal findes nye skoler til de omkring 150 elever, som indtil nu har gået på den lukkede muslimske friskole Lykkeskolen i Brabrand.

- Vi er fuld gang med at hjælpe alle de her familier med at finde deres nye skoletilbud. Der er nogen af dem, der selv vil finde det og ikke have noget med kommunen at gøre, siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus.

En del af eleverne skal først sprogtestes af kommunen, da byrådet har besluttet, at der ikke må være mere end 20 procent på en årgang, som har et stort behov for støtte til dansk.

- Hvis man har en anden etnisk baggrund, og ikke kan sproget så godt, så kommer man på en skole, hvor der er rigtig mange danske kammerater, der kan sproget, fortæller Thomas Medom.

Kommunen er i gang med at finde ud af, om børnene fra skolen skal have ekstra hjælp til dansk.

Forventer at alle får en ny klasse inden skolestart

Den 13. august er der første skoledag i Aarhus Kommune, og her forventer Thomas Medom, at alle elever fra den lukkede Lykkeskole har en ny klasse.

- Der er sat ekstra folk på arbejde for, at få lavet de her sprogscreeninger. Vi har sendt breve ud til de forældre, som ikke havde kontaktet os. Ellers så bliver der et midlertidigt skoletilbud til de få børn, vi måske ikke når, fortæller Thomas Medom.

Lige nu handler det om, at få børnene placeret i andre skoler, og taget hånd om, at det kan være svært for dem pludselig at skulle skifte skole.

- En skolelukning er ikke sjov for et barn og en familie, der har været glade for en skole. Så kan nogle af alle os politikere have en hård mening om muslimske friskoler og privatskoler i det hele taget, men lige nu handler det om børnenes tarv, få dem godt i gang og ind i en ny klasse og trygge ved det, siger rådmanden.

Lykkeskolen har eksisteret siden 1992, og har årligt modtaget støtte fra staten.

Var klar over, at den kunne lukke

Aarhus Kommune har været opmærksom på, at skolen kunne lukke, da den har været under tilsyn. Men Thomas Medom mener ikke, at man har reageret for langsomt.

- Nej, det tænker jeg ikke. Vi har også kunne forudse, at der ville være stor sandsynlighed for, det ville ske. Derfor har vi beredskabet parat, der er hurtige til at håndtere de familier, som henvender sig nu.

Kommunen har ikke kunne kontakte familierne før skolen er gået konkurs, da eleverne og familierne får nye rettigheder i forhold til skolevalg, hvor man nu er garanteret en plads på nærmeste skole, som man ikke var før.

