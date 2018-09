Bodega-Bente efter hærværksamok: Politikerne skal lette røven

- Det er rystende, at man ikke kan få lov til at drive sin forretning. Det er rystende, at det får lov at blive ved, at der ikke er nogen der tager hånd om det og siger: 'Nu skal det være slut.

Sådan lyder det fra Bente Pedersen, der ejer bodegaen Pusterummet i Frydenlund Centret i Aarhus V, efter at 15-20 unge mænd sent mandag aften raserede et pizzeria i centeret.

Så medtaget ser pizzeriaet i Frydenlund Centret ud efter hærværk mandag aften. Foto: Privat

Frydenlund Centret har længe været en tårn i øjet på politet og byrådspolitikerne i Aarhus. Smadrede ruder, åbenlyst hashsalg, ødelagte butikker og utrygge kunder er nærmest dagligdag i indkøbscentret.

- Vi har haft to røverier. Et med kniv, og et med pistol. Vi har haft det hele smadret op til flere gange. Inden for det seneste år er det gået helt galt, siger Bente Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ros til politi - ris til politikere

Det gjorde det altså også sent mandag aften, da op mod 20 mænd med bat og maskeringer angreb Pizza Lemon og smadrede inventar.

- Jeg oplevede total kaos. Indehaveren giver tegn til, at vi skal løbe om bagved. Jeg løb ud af bagdøren og forsøgte at gemme mig. De gik totalt amok derinde, fortæller Furkan Gülec, der var ved lukke pizzeriaet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er sket store skader i pizzeriaet i forbindelse med hærværket. Foto: Privat

Det er ikke kun Bente Pedersen og ejeren af Pizza Lemon, der er frusterede over situationen i Frydenlund Centret i Aarhus V.

I april i år skrev informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, følgende til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi kan bekræfte, at forholdene omkring Fakta og de øvrige butikker i centret på Frydenlunds Allé er fuldstændig uacceptable. Der er grupper, der skaber meget utryghed for såvel vores medarbejdere som for vores kunder, lyder det i et skriftlig svar fra.

Bodegaejer Bente Pedersen roser politiet for deres indsats i centeret, og hun har en meget kontant opfordring til politikerne i Aarhus.

- Politiet har været her massivt, det skal de have, men jeg synes, at dem der sidder og får deres fede løn op på rådhuset skulle tage og lette deres røv og se, hvorden det er at stå her, lyder det fra ejeren af Pusterummet.

Politiker: Det piner mig

Politisk ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus, Anders Winnerskjold, mener, at politikerne så at sige har lettet røven, siden TV2 ØSTJYLLAND i april i år atter satte fokus på den utrygge stemning i Frydenlund Centret.

- Politiet har opskaleret deres indsats i området. Man har øget den kommunale indsats i form af flere gadeplansmedarbejdere, og de har også taget kontakt til enkelte individer, som man har identificeret som uroskabende. Der har ikke været så meget uro derude henover sommeren, siger Anders Winnerskjold til TV2 ØSTJYLLAND.

Han pointerer, at det ikke er en opgave for SSP-medarbejdere, når en stor gruppe unge slår løs med køller og bat i centeret

- Det er en politiopgave. Det er en sindssyg svær situationen. Jeg er selv fra området, og det piner mig, at der er så meget uro. Som politiker er det svært at gøre noget ved, at 20 unge mennesker laver sådan en sindssyg handling, siger Anders Winnerskjold til TV2 ØSTJYLLAND.

Vestbyen skal omdannes

Magistratsafdelingen Børn og Unge, Østjyllands Politi og magistratsafdelingen For Sociale Forhold og Beskæftigelse vil nu igen sætte sig ned og kigge på, hvad man kan gøre fremadrettet, lyder det fra Anders Winnerskjold.

Ifølge den politiske ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus har politikerne i Aarhus en ambition om at løse de massive sociale problemer i Aarhus Vest.

- Jeg tror altid, der er mulighed for at få folk i uddannelse og beskæftigelse. Håbet er, at hvis folk er i arbejde, så vil de finde på andet i deres frtid end at gå og smadre pizzeriaer, siger han og fortsætter:

- Vi vil omdanne vestbyen, vi vil blande folk meget mere.

På den korte bane er bodegaejer Bente Pedersen er ikke så positiv. Hun forventer faktisk, at hendes bodega vil blive udsat for røveri igen.

- Det skulle da være mærkeligt andet, lyder det fra ejeren af Pusterummet i Frydenlund Centeret.

