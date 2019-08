Blomstertæpper ved affaldsstationer: Slut med sorte skraldeposer og sofa-rester

Sorte skraldeposer og aflagte møbler, er de nedgravede stationers hverdag i Horsens Kommune.

Problemet er nu så stort, at Horsens Kommune er gået ind i kampen for at få byen til at se nydelig ud.

En kunstig græsplæne med farverige blomster ved stationerne skal fremover fungere som en forhindring, så horsensianerne ikke stiller skraldet ved siden af skraldespanden.

Det er ikke rart for beboerne, at der er affald ved siden af de nedgravede stationer. Anna Dorthe Christensen, konstruktør i Affald og Genbrug i Horsens Kommune

Blomster og græs skal erstatte affald

I mandags blev metalpladerne rundt om de nedgravede affaldsstationer på Vimmelskaftet i Horsens dækket af kunstgræstæpper med blomster i. Formålet med forsøget er ifølge Anna Dorthe Christensen, der er konstruktør i Affald og Genbrug i Horsens Kommune, at forhindre der bliver stillet skrald ved affaldsstationerne.

To medarbejdere fra den hollandske leverandør af blomstertæpper installerede i mandags blomstertæpperne på metalpladerne rundt om de nedgravede affaldsstationer på Vimmelskaftet i Horsens. Foto: Horsens Kommune

Tæpperne er et forsøg på at stoppe problemet med storskrald og affald, der efterlades ved siden af de nedgravede stationer.

- Vimmelskaftet er et af de steder, hvor vi oplever, der bliver stillet meget affald og storskrald, siger Anna Dorthe Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgange har vi fået idéen fra Aarhus Kommune, men oprindeligt er idéen fra Holland. Anna Dorthe Christensen, konstruktør i Affald og Genbrug i Horsens Kommune

Til at starte med er det kun Vimmelskaftets nedgravede containere, der pyntes op med kunstgræs og blomster, men ifølge Anna Dorthe Christensen kan tæpperne på sigt flyttes til andre affaldsstationer, der kæmper med affald ved siden af stationerne. Hun understreger, det affaldet ved stationerne ødelægger bybilledet.

Inspireret af Aarhus og Rotterdam

Horsens Kommunes tiltag er inspireret af den hollandske by Rotterdam, hvor idéen oprindeligt stammer fra. Det har faktisk vist sig, at man har reduceret mængden af affald og storskrald ved de nedgravede affaldsstationer med 85 procent. Aarhus Kommune har også testet idéen, og ifølge Anna Dorthe Christensen har de høstet gode erfaringer.

- I første omgange har vi fået idéen fra Aarhus Kommune, men oprindeligt er idéen fra Holland, siger Anna Dorthe Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun håber på, at kunstgræsplænerne kommer til at hjælpe på problemet, så borgerne kan se frem til mindre affald ved stationer.

Tilbage i april i år fik Aarhus Kommune sin første kunst græsplæne på Langenæs Allé i Aarhus, og i den forbindelse sagde Sofie Schouboe, der er projektleder hos AffaldVarme i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND:

- Man vil ikke ødelægge noget, der er pænt. Så når noget ser fint ud, har man ikke lyst til at være den, der sætter affald ovenpå, siger Sofie Schouboe, til TV2 ØSTJYLLAND.