Band forbereder jul i juni på Samsø

Mange gæster på Samsø ligger på stranden, får en kold fadøl på en fortovscafe eller spiser is i disse dage. Men ikke gæsterne i landsbyen Østerby.

Deres fokus er på en helt anden årstid end den nuværende: julen.

- Let´s Christmas, let´s spend it, synger fire stemmer fra et studie i landsbyens tidligere elværk.

Det er bandet Sing Sing Sing med blandt andre Alex Nyborg Madsen, Sascha Dupont Conner og Ivan Pedersen, der er i gang med at indspille julesange til det album, de vil turnere med op mod jul.

Guitaristen i Sing Sing Sing, Søren Jacobsen, synes som den eneste i bandet, at det føles lidt mærkeligt at synge julesange i juni.

Jul og sommer

Udenfor studiet skinner solen fra en skyfri himmel og termometeret er nået op over 20 grader.

- Det er en dejlig sommerdag, så det er lidt underligt, at synge om jul, smiler guitarist i Sing Sing Sing Søren Jacobsen, der tidligere har været med i blandt andet Shu-Bi-Dua.

Som den eneste af bandmedlemmerne har han det lidt skørt med kombinationen af sommerferiestemning og julemusik.

- Det er så hyggeligt at kunne gå og synge julesange i bare tæer, mener Alex Nyborg Madsen, der til daglig er radiovært i DR, da TV2 ØSTJYLLAND møder bandet på Samsø.

Mens Sing Sing Sing sang julesange i studiet Østerby på Samsø var der gæster på badebroen ved stranden i Ballen kort derfra.

Lang rejse

To af bandets medlemmer bor til daglig på Samsø, mens de øvrige tre er kommet rejsende til. For netop dét at være på en ø giver ro, mener sanger Ivan Pedersen, der i 1980´erne hittede med bandet Laban.

- Der er det med en ø, at når du er her og færgen er sejlet, så kan du lige så godt få noget bestilt. Du kan ikke sidde og spekulere på, hvad hvis jeg lige tog derhen… eller jeg skal lige, jeg skal lige. Der er ikke noget, jeg skal lige, for den sidste færge er sejlet, siger han.

Termometeret viste over 20 grader under Sing Sing Sings juleindspilninger i studiet. Her er det stranden i Ballen kort derfra.

Sascha Dupont Conner, der tidligere har været med i DR-programmet Hit med Sangen, er fløjet hele vejen fra Los Angeles for at være med på Samsø.

- Det tog mig nogle dage at komme her til Samsø, griner hun.

- Ti timer i fly, tre timer i bil, en overnatning hos mor og så en time på færgen, fortsætter hun. Sascha Dupont Conner er nemlig blevet amerikansk gift og bor til daglig i Los Angeles i USA.

Sascha Dupont Conner er en af fem medlemmer i Sing Sing Sing. Hun bor til dagligt i Los Angeles, men er rejst til Samsø for at forberede juleturnéen.

Den lange rejse til Samsø er helt klart besværet ment, mener sangerinden, der forlod sit amerikanske hjem i 40 graders varme. Ikke alene er temperaturen mere menneskelig på Samsø, selskabet er også skønt.

- Jeg elsker dem, og jeg elsker jul, så det er helt perfekt, siger hun.

- Jeg er altid en lille smule i julestemning uanset, hvilken årstid det er, så det er bare skønt med julesange, griner Sascha Dupont Conner.

Egne sange

Det kan virke underligt at mødes i juni for at forberede musik, der først skal spilles til vinter, men en stor turné kræver lang tids forberedelse, lyder forklaringen.

- Vi forsøger at lave noget, der er lidt anderledes end de andre. Noget som man ikke har hørt før, men som stadig bringer dem i julestemning, siger Alex Nyborg Madsen.

Alex Nyborg Madsen og Sascha Dupont Conner hygger sig begge med julemusikken. Også selvom kalenderen siger juni.

Bandet har derfor til turnéen skrevet en række nye julesange.

- Vi har gjort det helt ekstraordinære, at nej vi laver ikke en juleturné, som alle andre, hvor vi tager nogle elskede julesange frem og sætter dem sammen til et repertoire. Nej, vi skriver nyt, fortæller Ivan Pedersen fra en lille solbeskinnet terrasse foran studiet.

Men selvom der er julesange på menuen i studiet i Østerby, så er det ikke ensbetydende med julestemning, fastslår bandets grand old man Ivan Pedersen:

- Jeg skal sgu kunne dufte grønlangkål og kanelen i risengrøden, før jeg kommer i julestemning, griner han.