Bager serverer 4500 petit fours: Fejrer kagedag på utraditionel vis

I hovedstaden kunne Københavns Bagerlaug den 21. maj i år fejre Kagens Dag.

Her har bagere og konditorer siden 1997 skabt kager til et stort kagebord, som kagespisere mod betaling kan smage. Overskuddet går til Børnecancerfonden.

Læs også Ingeniør fik lys idé: Det specielle resultat giver flere fordele

Flere større byer har siden taget kagedagen til sig, og de fleste fejrer dagen i løbet af maj måned. Det er ikke tilfældet i Hinnerup ved Aarhus.

Stolte og travle

Her har bagermester Jørgen Pedersen fra Bagergården besluttet, at byens beboere kan spise en Sarah Bernhardt-kage eller et stykke saftig drømmekage i den gode sags tjeneste den 9. oktober.

Kager, kager og atter kager. Den 9. oktober er en stor dag i Hinnerup. Foto: Ritzau Scanpix

Det er niende gang, bagermesteren fejrer sin egen kagedag, som er blevet en af årets mest populære dage i Hinnerup. Stort set alle billetter til de tre serveringer - klokken 13, 15 og 17 - bliver revet væk.

Læs også Ikoniske King Kong brøler snart for sidste gang

Kagedagen fejres i Grundfør Forsamlingshus, hvor omkring 375 mennesker spiser i omegnen af 4500 petit fours-kager.

Det koster 75 kroner per snude at deltage, og overskuddet fra arrangementet går ubeskåret til en god sag.

- Vi er stolte over, at vi kan samle så mange mennesker. Det er en hyggelig dag, og en stor dag for os. Vi har forberedt os siden sidste uge. Det er her, vi kan vise, hvad vi kan, og jeg synes, vi serverer kager af høj kvalitet, siger bagermester Jørgen Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det behøver ikke være så fint, når Bagergården afholder Kagens Dag i Hinnerup. Man kan også hapse en klassisk hindbærsnitte. Foto: Kim Haugaard - Ritzau Scanpix

25.000 kroner senere

I år vil Jørgen Pedersen og Bagergården donere kagepengene til Trygfondens Hus på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Læs også Kirkegårdsleder vil skyde rådyr: - Der er måske nogle Bambi-følelser

Her stiller Trygfonden 22 værelser til rådighed for forældre til langtidsindlagte børn, så familien kan være samlet i en svær tid.

- Jeg synes, det er et helt fantastisk projekt. Sidste år donerede vi til Hammel Neurocenter, fordi vi ville sponsorere noget lokalt, og det vil vi også gerne fremadrettet, men Trygfondens Hus er noget særligt, siger Jørgen Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han vil klokken 15 overrække en check på omkring 25.000 kroner til en en repræsentant fra Trygfondens Hus.

Læs også Klub udelukket efter voldsomme scener: Spiller spyttede på dommer