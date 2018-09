Aarhus Letbane udskyder letbaneåbning i Grenaa

Letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa kan tidligst åbne sidst i marts 2019. Det oplyser Aarhus Letbane, efter en gennemgang af det arbejde, der skal udføres for at få strækningen godkendt til kørsel med passagerer.

Sammen med strækningen Aarhus – Grenaa vil strækningen Lisbjerg – Lystrup også blive godkendt. Dermed vil hele Letbanens etape 1 på i alt 110 kilometer være åben for passagerer, skriver Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.

Aarhus Letbane vil dog ikke give en præcis dato for åbningen af strækningen til Grenaa.

Jeg kan ikke lægge på hovedet på blokken, men jeg kan sige, at vi mener, det er en realistisk plan. Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane

Det skyldes en godkendelsesproces, hvor Aarhus Letbane og assessor først skal udarbejde en omfattende ansøgning. Når den er afleveret, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandle sagen, og det kan være en tidskrævende proces.

Direktør forstår frustration

Det var meningen, strækningen skulle åbne her til efteråret? Hvorfor udskydes åbningen?

- Før sommer havde vi en plan om, at vi kunne åbne strækningen inden årets udgang, men vi må erkende, at det har taget længere tid at få godkendt strækningen, end vi havde regnet med, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan folk derude stole på, at letbanen kører til Grenaa til marts?

- Det er svært at svare på. Vi har lavet en plan, som vi selv synes er realistisk. Der er mange ting i spil, når man skal godkendt en letbane. Jeg kan ikke lægge på hovedet på blokken, men jeg kan sige, at vi mener, det er en realistisk plan. Der er ingen statsgarantier, siger Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den nye tidsplan betyder, at strækningen kommer til at åbne flere måneder senere, end I har meldt ud. Kan du forstå, hvis folk er skuffede?

- Vi er kede af, at vi ikke har fået åbnet til Grenaa. Jeg forstår godt, folk er skuffede og frustrerede. Den har stået lukket i 2,5 år, når vi starter, og det er lang tid. Vi vil også gerne ud at køre. Det står allerøverst på min ønskeseddel, siger Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre, til TV2 ØSTJYLLAND.

