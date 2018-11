Aarhus har fået sin første minaret: - Det skal ikke være dem og os

Man kan se den på lang afstand. Det høje hvide tårn med guldbelagt top.

Og det er der god grund til. Men sin 24 meters højde skyder den næsten færdigbyggede minaret ved Brabrand godt i vejret.

Det er den første af sin slags i Aarhus og et symbol på at de omkring 7.000 tyrkere, der bor i Aarhus, nu har fået en moské.

Minareten er Aarhus' første.

Et symbol på at alle er velkomne i Aarhus

Bygherreren er Tyrkisk Kulturforening, der for år tilbage byggede den tyrkiske moské på Sintrupvej i Brabrand. En moské, som altså nu fået selskab af den flotte minaret.

Og det sender et vigtigt budskab. Det mener i hvert fald rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad (R).

- Danmark er jo et demokratisk land med grundlovsikrede frihedsrettigheder, og det er så dejligt, at vi kan give hinanden plads, fordi det viser, at alle er velkomne i Aarhus, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det skal ikke være dem og os

Om der kommer flere moskeer til Aarhus i fremtiden, kan Rabih Azad-Ahmad (R) dog ikke love. Men ifølge ham er antallet heller ikke det afgørende.

- Det afgørende er ikke, om der kommer flere eller færre. Det afgørende er, at vi kan finde ud af det sammen med hinanden. Der skal være sammenhængskraft - det skal ikke være dem og os, forklarer han.

Normalt benyttes minareter til at kalde til islamiske bønner fem gange om dagen. Det bliver dog umiddelbart ikke tilfældet i Brabrand.