150 meter høje vindmøller på Aarhus Havn

To gange 150 meter høje vindmøller kan muligvis blive udsigten for de aarhusianere, der bor omkring havnen i Aarhus.

Læs også Kæmpevindmøller på vej: Borgere frygter at blive syge

Byrådet i Aarhus skal nemlig behandle et forslag om en større plan, hvor man har udlagt 3 områder til store vindmøller og 13 områder til solcelleanlæg i Aarhus Kommune.

En del af den plan er at opstille to kæmpevindmøller på Aarhus Havn.

Det er her for enden af Aarhus Havn, at det er foreslået at opstille to kæmpe vindmøller på 150 meter. Foto: Google Maps

Sammen med Kasted og Vosnæs er Aarhus Havn et af tre områder, hvor man foreslår at opstille vindmøller.

Læs også Jan kæmper mod kæmpevindmøller - men han bor i den forkerte kommune

Forslaget kommer som følge af, at Aarhus Kommune har et politisk mål om at blive CO2-neutral i 2030.

I vurderingen af vindmøllerne ved havnen lyder det, "at de visuelt vil optræde bynært, men i øvrigt ikke vil være fremmede elementer i et område domineret af kraner og containerskibe".

Læs også Heidi og Trisse frygter at få kæmpevindmøller i baghaven

- Jeg er glad for, at det er lykkedes os at finde så mange arealer til store solenergianlæg samtidig med, at vi i høj grad har taget hensyn til blandt andet naboer, landskaber og kulturmiljøer, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse.

Forslaget til planen forventes at blive behandlet på byrådets møde den 9. oktober.