Voldsomt knivstikkeri: Anholdt 2000 kilometer væk

En 26-årig mand er nu dansk politis varetægt efter mere end to års efterlysning.

Det meddeler Østjyllands Politi.

Manden er mistænkt for at have stukket en 33-årig mand med kniv en torsdag aften i august tilbage i 2021 og sigtes for forsøg på manddrab.

Han blev anholdt af portugisisk politi i september 2021 for kriminalitet begået dernede. Onsdag er han blevet udleveret til de danske myndigheder.

Den 26-årige blev efter hændelsen, der foregik ved åen i Aarhus, efterlyst i offentligheden med billede og navn.



Det var en dengang 33-årig mand, der var offer for knivstikkeriet. Han blev stukket i brystet og efterfølgende indlagt i kritisk tilstand. Ifølge politiet blev han senere udskrevet fra hospitalet.

- Knivstikkeriet var så voldsomt, at vi efterforsker sagen som et drabsforsøg, oplyste Østjyllands Politi dengang om sagen.

Den 26-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus torsdag klokken 11, hvor politiet vil have lukkede døre.

Den 26-årige blev efterfølgende varetægtsfængslet.