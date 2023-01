Vild politijagt: Så du vanvidsbilist?

Patruljen kunne anholde manden, der stadig sad bag rattet og havde pådraget sig mindre skader. På passagersædet sad en 17-årig kvinde, som var i familie med den 29-årige, hun havde heller ikke pådraget sig alvorlige skader.

Den 29-årige er foreløbigt sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed, for narkokørsel, for ikke at have fulgt politiets anvisninger og for en række færdselsforseelser. Derudover blev han sigtet for overtrædelse af knivloven, da han under en visitation blev fundet i besiddelse af en kniv.

Det er endnu uvist, hvem der ejer bilen, men køretøjet er foreløbigt beslaglagt med henblik på konfiskation.

Østjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med vidner til den 29-åriges kørsel. Oplysninger kan gives til politiet på telefon 114.

Den 29-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag.