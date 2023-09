VIDEO: Lastbiler giver kæmpe oplevelse for syge børn

En større konvoj af omkring 35 lastbiler bevægede sig nemlig gennem vejene, mens de dyttede for fuld kraft.

Var man i det nordlige Aarhus lørdag formiddag, kan man næsten ikke have undgået at høre et opsigtsvækkende optog.

Det var nemlig foreningen Lastbiler for børn, der kørte på rad og række for at komme hen til Familiehuset ved Aarhus Universitetshospital.

Her parkerede alle lastbilerne på en stor, tom parkeringsplads, så syge og indlagte børn kunne komme ud og komme tæt på de store maskiner.

Blandt mange lastbiler var også en kranvogn, en brandbil og en lastbil med to store tankvogne på.

Lastbiler for børn består af frivillige lastbilschauffører, der flere gange årligt laver de her konvojer for børn, der har sygdom inde på livet.