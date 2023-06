Verdensrekord ved Aarhus City Halvmarathon

- Normalt ville jeg ikke løbe med vogn til konkurrence, men i og med det er kort tid siden, jeg løb DM Marathon og i øjeblikket er på vej til at komme lidt op i omdrejninger, synes jeg, det ville være en sjov udfordring, sagde han før løbet.

Sidste år vandt Jacob Sommer Simonsen Aarhus City Halvmarathon, og for nylig blev han danmarksmester ved Copenhagen Marathon.

Læg dertil, at han gjorde det med sin søn Viggo på knap et år i en babyjogger, og så har vi en ny verdensrekord, da tiden er 34 sekunder hurtigere end den hidtidige rekord.

Mens far løb alt, hvad han kunne, kom Viggo nærmest sovende til den nye verdensrekord.

Jacob Sommer Simonsen var på forhånd mest bekymret for, om sønnen ville vågne fra sin lur og være utilfreds, så han var nødt til at stoppe. Men Viggo hyggede sig og tog en blunder undervejs, og så kom far og søn i mål i fin tid.



Dispensation til at komme op i feltet

Løbere med babyjoggere plejer at være henvist til de bagerste geledder, da de spærrer for løbets øvrige deltagere.

Men Jacob Sommer Simonsen havde på forhånd fået dispensation til at starte helt oppe foran i sin jagt på den nye verdensrekord.

Samtidig skulle han have en anden løber med, der kunne dokumentere forsøget på video, da det er et krav fra Guiness World Record.

I den samlede stilling blev Jacob Sommer Simonsen nummer fem - et minut og 33 sekunder efter vinderen, Omar Hassan.