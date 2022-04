Unge lavede bål: 22-årig anholdt for vold mod politiet

En række udrykninger til brande i Brabrand endte natten til mandag med en anholdelse og en sigtelse for vold.

På parkeringspladsen ved Gellerup Kirke havde en gruppe på fire til fem unge lavet et bål i en olietønde, som de varmede sig ved. De får at vide, at de skal slukke, fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

- Det ville de ikke, og de bliver derfor bortvist. En 22-årig mand nægter at forlade stedet, og han bliver anholdt. Han gør kraftigt modstand og slår betjenten flere gange, siger kommunikationsmedarbejderen.