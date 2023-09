Ung mand med kniv truer sig til kontanter

En forretning i Aarhus blev lørdag udsat for et røveri.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten søndag.

Røveriet skete lørdag morgen i butikken, der ligger på Rosenvangs Allé i Viby. Omkring klokken 08.20 dukkede en ung mand op i butikken bevæbnet med en kniv og maskeret med en elefanthue.

Med sit våben i hånden truede han sig til kontanter for derefter at forsvinde fra butikken. Ifølge politiet fik han dog kun et mindre beløb i kontanter med sig.

Østjyllands Politi har dette signalement af gerningsmanden:

mand

18-20 år

185 cm høj

iført mørk hættetrøje

maskeret med elefanthue

talte dansk med accent

Ved du noget, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.