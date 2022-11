Uhyggelig udvikling: Børn udsat for vold under skolefest

En ellers sjov skolefest på Malling Skole for to uger siden endte for fire elever med en ærgerlig udgang.

Sjette årgang stod for et spøgelsestog til skolefesten, hvor man undervejs blev udsat for forskrækkelser.



- Det startede godt og hyggeligt. Sjette årgang stod for spøgelsestoget, og min datter skulle forskrække i den sidste del, fortæller Søren Wigmar Fanø.

Han er far til 12-årige Smilla, der går i sjette klasse på skolen, som sammen med klassekammeraterne var en del af spøgelsestoget.

Men kort inden festen sluttede, valgte en gruppe elever at slå tre af de elever, som stod for togets sidste forskrækkelse. En elev blev også truet med en saks.

Episoden bekræftes af en mor til en anden elev på sjette årgang, som også var en del af spøgelsestoget. Hun sad og ventede på sit barn, da hun godt kunne fornemme, noget var galt.

Ifølge hende var de fire elever chokerede og kede af det efter episoden. Hendes eget barn fik et "ordentligt gok i nøden".

Sendt hjem i tre dage

Ifølge de to forældre har skolen ikke meldt noget ud om sanktioner for den gruppe, som udøvede volden. Fra deres børn har de hørt, at én af eleverne blev sendt hjem i tre dage.

- Han blev sendt hjem i et par dage og fik at vide, at det gjorde man ikke. Det var det, fortæller Søren Wigmar Fanø.



- Han skulle helt klart have været bortvist efter min mening. Det er alt for vattet, skolelederen er virkelig svag, hvad det angår, synes jeg, fortæller faren.

Søren Wigmar Fanø har onsdag politianmeldt episoden i enighed med to andre hold forældre.

- Det er jo to uger siden, og vi har ventet på om skolen ville gøre noget.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Malling Skoles leder, Klaus Lundgaard Schubert, der ikke ønsker at udtale sig.

På Aula har skolen meldt ud, at der "var desværre nogle uheldige episoder med uheldig adfærd og vold i vores spøgelsestog. Vi har brugt nogle dage på at tale med de berørte elever, og vi mener at have fået opklaret nogle af episoderne".