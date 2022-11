Uheld forsinker Molslinjen

Passagerer til Molslinjens Express 2, som skulle sejle fra Sjællands Odde til Aarhus klokken 18 mandag aften, kom til at vente noget længere end planlagt.

På vej ind, da færgen skulle vende rundt i havnen i Odden, ramte færgens spids nemlig en sten eller andet i færgelejet, som gav den en skramme og gjorde, at den skulle efterses.

- Den får nogle skrammer, som de tjekker de for at se, om der er slået hul på færgen. Det konstateret de så, at der ikke er, men så har de ventet på et go fra Søfartsstyrelsen, forklarer Molslinjens pr- og kommunikationschef, Jesper Maack.

Derfor blev planen at lade færgen sejle tom tilbage til Aarhus, når skaderne var inspiceret, forklarer kommunikationschefen.

- Så kunne Express 4 tage de ventende passagerer på Sjællands Odde med tilbage, siger Jesper Maack.

Express 4 lå og ventede på at kunne komme i havn i Sjællands Odde.

Kan medføre forsinkelser

Express 2 tilses nu og repareres i Aarhus.

- Noget skal fikses, og det kommer nok til at gøre, at den tages ud (tirsdag, red.), og Express 3 sættes ind, vurderer kommunikationschefen, der dog ikke kan sige det endeligt.

Påsejlingen har gjort, at nogle passagerer har været forsinket fra Odden, og Express 4 har siddet udenfor Odden og ventet med passagerer.

- Det har været super træls for dem, der har ventet. Det er aldrig særligt smart, når nogen venter. Men der er en masse procedurer, der skal overholdes, forklarer Jesper Maack.