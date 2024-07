Tyveri for millioner: Politiet advarer mod køb af særligt fjernsyn

Østjyllands politi har det seneste døgn modtaget indbrudsanmeldelser for flere millioner kroner i Aarhus. Der er blandt andet tale om to indbrud hos virksomheder, hvoraf den ene har et lager i Logistikparken. Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Her er gerningsmændene sluppet afsted med mindst 50 fjernsyn af mærket LG i størrelsen 85 tommer.

Der er ligeledes en anmeldelse om tyveri af flere varmevekslere fra et lager på Slipvej i Aarhus C.

- Umiddelbart ser Østjyllands Politi ingen sammenhæng mellem de to indbrud, men i begge tilfælde er der stjålet varer for rigtig mange penge. Varer som gerningsmændene skal afsætte, skriver politiet.

Derfor opfordrer politiet til, at man er særligt opmærksom, hvis man får et lidt for godt tilbud om at købe en varmeveksler eller et stort LG-fjernsyn.