Trine og Xenia arbejder i Norge – og vil ikke hjem til de danske sygehuse

Samtidig kan hun på vej hjem i sin lejlighed være heldig, at nordlyset danser på nattehimlen. Hun har nemlig droppet at arbejde i Danmark for i stedet at arbejde på en lindrende afdeling i Helsehuset i Tromsø, Norge.

Når Xenia Scherer tager kitlen af efter en arbejdsdag, er det med ro i maven. I sit job som sygeplejerske har hun nået at tale med patienterne, notere i journalen og føler ikke, at hun forlader noget, der er ved at brænde sammen.

Xenia Scherer arbejder på en lindrende afdeling i Tromsø, hvor de har ni sengepladser. Da hun kom til Norge, mødte hun fire andre fra sit afgangshold, der også var søgt mod Norge - endda uden at have koordineret det.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, vi kommer til at se mere af det. Vi kan se, at der er en stødt stigning af sygeplejersker, der søger ud af det offentlige sundhedsvæsen for at tage arbejde andre steder, hvor de får en højere løn, siger Anja Laursen, der er kredsformand i Kreds Midtjylland hos Dansk Sygeplejeråd.

Xenia Scherer er langt fra alene om at have vendt snuden mod fjeldene. Nye tal, TV2 Østjylland har fået fra Helsedirektoratet i Norge, viser, at i alt 10.879 danskuddannede sygeplejersker har søgt autorisation til at arbejde i Norge.

- Den løn, jeg får udbetalt nu, er næsten det dobbelte af, hvad mine veninder får udbetalt derhjemme. Det ville være et kæmpe chok for mig at gå så meget ned i løn for et arbejde, der lyder til at være meget hårdere og mindre tilfredsstillende, siger hun.

På grund af den gode normering og arbejdsforholdene har Xenia Scherer skiftet livet som vikar ud med en fast stilling. Og hun er ikke i tvivl om, at løn også er en af årsagerne til, at det giver mening for hende at arbejde i det nordlige Norge.

For hende gør arbejdet i Norge, at hun kan kombinere oplevelser, samtidig med hun opbygger erfaring som sygeplejerske. En af årsagerne er dog også, at det danske sundhedsvæsen ikke ligefrem har et super ry.

Trine Bentzen, der også blev uddannet sygeplejerske i Aarhus, har ligeledes valgt at arbejde i Norge. Gennem et vikarbureau startede hun sin karriere i Tromsø ligesom Xenia Scherer, men nu arbejder hun på en akutafdeling i Tønsberg syd for Oslo.

- Nogle gange kan jeg godt blive ramt af dårlig samvittighed. Jeg har et ønske om, at der bliver talt mere positivt om arbejdet som sygeplejerske, men det gør jeg jo ikke, når jeg rejser væk. På den måde har jeg rigtig dårlig samvittighed over at arbejde heroppe, når det er, som det er i Danmark, siger Trine Bentzen.

Hos begge kvinder er der ingen tvivl om, at det ikke bliver arbejdet på danske sygehuse, der kommer til at trække dem hjem til Danmark. Der er ellers 361 ledige stillinger som sygeplejerske – alene i Region Midtjylland.

Som det også er i Danmark, kan lønnen dog variere meget, alt efter hvor mange timer man arbejder, hvilket tidspunkt på døgnet og så har weekender og helligdage indflydelse. Xenia Scherer fortæller, at det ikke er usandsynligt, at få udbetalt 30.000 kroner.

Arbejder man som sygeplejerskevikar i Norge, er det almindelig praksis, at man også får stillet en bolig til rådighed. Derfor er det også lettere at lave en opsparing.

Xenia Scherer har ikke decideret dårlig samvittighed over at have vendt ryggen til det danske sundhedsvæsen. Men hun forstår godt, hvis andre sygeplejersker er frustrerede over, at nogle vælger at tage til Norge.

Hun håber dog, at det kan være med at vise, at der skal gøres noget ved det danske system.

- Jeg har ikke dårlig samvittighed over, at jeg vælger mig selv til. Jeg har ikke dårlig samvittighed over, at jeg arbejder et sted, hvor jeg trives. Jeg har ikke dårlig samvittighed over, at jeg får den løn, jeg føler, jeg fortjener, og at jeg arbejder et sted, hvor jeg tager glad og tilfreds hjem fra arbejde hver dag, siger Xenia Scherer.